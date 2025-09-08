ព័ត៌មាន
លើកសរសើរកងកម្លាំងដែលបានបញ្ចប់ភារកិច្ច A80 ដោយជោគជ័យ
តាងនាមគណៈកម្មាការយោធាបក្សមជ្ឈិម និងក្រសួងការពារប្រទេស នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក Phan Van Giang បានកោតសរសើរ និងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផល និងស្នាដៃឆ្នើមរបស់កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃកម្លាំងយោធា ដែលបានចូលរួមបេសកកម្ម A80។ រួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងផ្សេងទៀត គ្រប់ប្លុក និងកងកម្លាំងទាំងអស់នៃកងទ័ព និងកងជីវពលបានបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យ ដោយរួមចំណែកដល់ការដង្ហែរក្បួន ព្យុហយាត្រាដ៏អស្ចារ្យ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទទួលដោយក្តីមោទនភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិ ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិគោតសរសើរ ពេលរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
ការរួមចំណែករបស់កងកម្លាំងទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លា ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាឯករាជ្យ សេរីភាព សន្តិភាព និងមិត្តភាពទៅកាន់មិត្តអន្តរជាតិ៕