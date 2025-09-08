Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លើកសរសើរកងកម្លាំងដែលបានបញ្ចប់ភារកិច្ច A80 ដោយជោគជ័យ

នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការពារប្រទេសបានរៀបចំពិធីលើកសរសើរកងកម្លាំងដែលចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា (ភារកិច្ច A80) ក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក Phan Van Giang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខាគណៈ កម្មាធិការយោធាបក្សមជ្ឈិម។

នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Phan Van Giang និងនាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក Trinh Van Quyet ប្រធាននាយកដ្ឋាននយោបាយ ប្រគល់រង្វាន់ដល់បុគ្គល និងក្រុមសមូហភាព (រូបថត៖ QĐND)

តាងនាមគណៈកម្មាការយោធាបក្សមជ្ឈិម  និងក្រសួងការពារប្រទេស នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក Phan Van Giang បានកោតសរសើរ និងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផល និងស្នាដៃឆ្នើមរបស់កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃកម្លាំងយោធា ដែលបានចូលរួមបេសកកម្ម A80។ រួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងផ្សេងទៀត គ្រប់ប្លុក និងកងកម្លាំងទាំងអស់នៃកងទ័ព និងកងជីវពលបានបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យ ដោយរួមចំណែកដល់ការដង្ហែរក្បួន ព្យុហយាត្រាដ៏អស្ចារ្យ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទទួលដោយក្តីមោទនភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិ ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិគោតសរសើរ ពេលរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

ការរួមចំណែករបស់កងកម្លាំងទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លា ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាឯករាជ្យ សេរីភាព សន្តិភាព និងមិត្តភាពទៅកាន់មិត្តអន្តរជាតិ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជាយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខផងដែរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top