ព័ត៌មាន
លើកទឹកចិត្តនិងថែទាំពលករនៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យតេត
ទាំងនេះគឺជាគម្រោងដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗពីរ នៅក្នុងរដ្ឋធានី ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានកម្មករនិងវិស្វករជិត ៥០០ នាក់ ហើយកំពុងត្រូវបានដាក់ពង្រាយពេញបុណ្យតេត សំដៅធានាបាននូវវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង។ នៅការដ្ឋាន លោក ង្វៀន វ៉ាន់ ថាំង បានលើកសរសើរស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិក និងកម្មករ។
នៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរ សហព័ន្ធពលកម្មក្រុងហាណូយ បានរៀបចំកម្មវិធី "បុណ្យតេតមិនឆ្ងាយពីផ្ទះ" នៅតំបន់លំនៅដ្ឋានសង្គម ធៀន លោក ដោយបានទៅសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយដល់សមាជិកសហជីព និងកម្មករនៃក្រុមហ៊ុនកានន់វៀតណាម ដែលបានស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអំណរបុណ្យតេត។
នៅសួនឧស្សាហកម្ម ថាំង ឡុង សហព័ន្ធពលកម្មក្រុងហាណូយបានរៀបចំកម្មវិធីឡានក្រុងឥតគិតថ្លៃដើម្បីនាំសមាជិកសហជីព និងកម្មករត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើវិញអំណរបុណ្យតេត។ សហព័ន្ធបានរៀបចំឡានក្រុងចំនួន ២៦ គ្រឿង ដោយឧបត្ថម្ភកម្មករចំនួន ១.២០០ នាក់ មកពីសហជីពកម្មករបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងសួនឧស្សាហកម្មហាណូយឱ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្ត ហាទិញ ខេត្ត ងេ អាន ខេត្ត ថាញ់ហ័រ និងតំបន់ភាគខាងជើងមួយចំនួន។ រួមជាមួយនឹងសំបុត្រឡានក្រុងចំនួន ៥.៥០០ សន្លឹក ដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សុទ្ធ។ នេះជាឆ្នាំទី ១៨ ហើយដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានរក្សាទុក បានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៅក្នុងស៊េរីនៃកម្មវិធីសុខុមាលភាពបុណ្យតេតរបស់អង្គការសហជីពកម្មករហាណូយ៕