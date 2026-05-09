ព័ត៌មាន

លើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុន Hayleys (PLC) របស់ស្រីលង្កាឱ្យបើកទូលាយការវិនិយោគនៅវៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កា នាយប់ថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីក្រុងកូឡុំបូ អគ្គលេខាលបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក ម៉ូហាន ប៉ាន់ឌីថាជ ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Hayleys PLC។

អគ្គលេខាលបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក ម៉ូហាន ប៉ាន់ឌីថាជ ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Hayleys PLC។ រូបថត៖ TTXVN

ក្នុងជំនួបនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្នើរឲ្យក្រុមហ៊ុន Hayleys មិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានគោល បំណងកសាងបណ្តាញតភ្ជាប់ប្រកបដោយចីរភាព ពង្រីកតួ​នាទីជាស្ពានតភ្ជាប់ទីផ្សារ គាំទ្រដល់អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចែកចាយ ភស្តុភារកម្ម និងអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុន Hayleys PLC ឱ្យបន្តស្រាវជ្រាវការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដែលក្រុមហ៊ុនមានចំណុចខ្លាំង និងសមស្របសម្រាប់តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម ដូចជា៖ ការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាស ទេសចរណ៍ និងភស្តុភារកម្ម; អភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់តម្លៃក្នុងវិស័យដូចជា កសិកម្ម វត្ថុធាតុដើមឧស្សាហកម្ម និងការកែច្នៃស៊ីជម្រៅ។ វៀតណាមបានគាំទ្រសំណើអាជីវកម្មសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងកែច្នៃ ក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ដូង និងផលិតផលកែច្នៃ៕

តាម​ /vovworld.vn/km-KH

Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Viettel តំណាងឱ្យវៀតណាមនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ជាតិនៅក្នុងសាលលេខ ១ រួមជាមួយសាលតាំងពិព័រណ៍មកពីអាស៊ីខាងលិច និងមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជា UAE ស្លូវ៉ាគី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ក៏ដូចជាម៉ាកល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក ដូចជា Roketsan (ទួរគី) Edge Group (UAE) Leonardo (អ៊ីតាលី) និង Airbus។
