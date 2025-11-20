ព័ត៌មាន
លើកកំពស់មនសិការបស់អ្នកនេសាទក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU
អង្គជំនុំជម្រះសម្មតិកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ដោយកាត់ទោសបទល្មើសទាក់ទងនឹងអំពើរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនេសាទ
IUU។
អង្គជំនុំជម្រះសម្មតិកម្មមិនត្រឹមតែជួយអ្នកនេសាទឱ្យយល់ច្បាស់ពីផលវិបាកផ្នែកច្បាប់នៃអំពើរំលោភបំពានប៉ុណ្ណោះទេ
ថែមទាំងបង្កើតឥទ្ធិពលឃោសនាយ៉ាងទូលំទូលាយ លើកកំពស់មនសិកាប្រតិបត្តិតាមច្បាប់
រួមដៃគ្នាការពារធនធានជលផល និងរក្សាកិត្យានុភាពជាតិក្នុងដំណើរការដក
"កាតលឿង" IUU និងអភិវឌ្ឍន៍របរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។
លោក Le Van Tu ស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ
៣ បានមានប្រសាសន៍ថា៖
“ពីអង្គជំនុំជម្រះ
ប្រជាជននឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ និងចងចាំខ្លឹមសារនៃច្បាប់។ នេះគឺជាកម្មវិធីឃោសនាដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងទូលំទូលាយ
ដោយផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជន
តាមនោះរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន”។
ក្នុងឱកាសនេះ
គណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រគល់អំណោយ ពោងសង្គ្រោះ សម្ភារៈចាំបាច់
និងទង់ជាតិដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ និងប្រជានេសាទក្នុងស្រុក
ដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានការនឹងនរចិត្តចេញទៅនាយសមុទ្រ
រួមចំណែកដល់ការការពារអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រ៕