ព័ត៌មាន

លើកកំពស់មនសិការបស់អ្នកនេសាទក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU

ចាប់បីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅខេត្ត Lam Dong អង្គភាពនានារួម មាន៖ តុលាការប្រជាជនខេត្ត ឆ្មាំព្រំដែនខេត្ត បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ ៣ កម្លាំងត្រួតពិនិត្យការនេសាទ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំអង្គជំនុំជម្រះសម្មតិ កម្មដើម្បីឃោសនាច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទប្បញ្ញត្តិ (IUU) នៅតាមឃុំសង្កាត់នានាក្នុងខេត្ត។
ទិដ្ឋភាពនៃអង្គជំនុំជម្រះសម្មតិកម្ម។ (រូបថត៖ VOV)

អង្គជំនុំជម្រះសម្មតិកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ដោយកាត់ទោសបទល្មើសទាក់ទងនឹងអំពើរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនេសាទ IUU។ អង្គជំនុំជម្រះសម្មតិកម្មមិនត្រឹមតែជួយអ្នកនេសាទឱ្យយល់ច្បាស់ពីផលវិបាកផ្នែកច្បាប់នៃអំពើរំលោភបំពានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតឥទ្ធិពលឃោសនាយ៉ាងទូលំទូលាយ លើកកំពស់មនសិកាប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ រួមដៃគ្នាការពារធនធានជលផល និងរក្សាកិត្យានុភាពជាតិក្នុងដំណើរការដក "កាតលឿង" IUU និងអភិវឌ្ឍន៍របរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។ លោក Le Van Tu ស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ ៣ បានមានប្រសាសន៍ថា៖

“ពីអង្គជំនុំជម្រះ ប្រជាជននឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ និងចងចាំខ្លឹមសារនៃច្បាប់។ នេះគឺជាកម្មវិធីឃោសនាដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជន តាមនោះរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន”។

ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រគល់អំណោយ ពោងសង្គ្រោះ សម្ភារៈចាំបាច់ និងទង់ជាតិដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ និងប្រជានេសាទក្នុងស្រុក ដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានការនឹងនរចិត្តចេញទៅនាយសមុទ្រ រួមចំណែកដល់ការការពារអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពង្រីកនវានុវត្តន៍

ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពង្រីកនវានុវត្តន៍

នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៥ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូន រដ្ឋសភាជាលើកដំបូង ដោយបើកផ្លូវសម្រាប់បរិយាកាសនវានុវត្តន៍ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និងបើកចំហ ដែលនាំបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ចម្បងរបស់ប្រទេសវៀតណាម។
