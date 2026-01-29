ព័ត៌មាន
លើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់បក្ខជនក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍
ជាមួយនឹងគំនិតសាមញ្ញ ប៉ុន្តែពោរពេញដោយមនុស្សសាស្ត្រថា "ដរាបណាមានសុខភាពល្អ គឺអាចបរិច្ចាគឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស" លោកស្រី ថិន ធី ធូ ធួយ បានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ១០៣ លើក និងក្លាយជាមនុស្សដែលមានការបរិច្ចាគ ឈាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងខេត្តបាក់និញ។ ក្រៅពីសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន លោកស្រីក៏ជាជនម្នាក់សកម្មក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយដល់កម្មាភិបាល និងប្រជាជនឱ្យចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ។ ពីគំរូរបស់លោកស្រី មានបុគ្គលជាច្រើននៅក្នុងភ្នាក់ងារ អង្គភាព និងមូលដ្ឋានក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រី បានបរិច្ចាគឈាមចំនួន ៣០ ទៅ ៥០ ដងផងដែរ។ តាមនោះ បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារថា "ការបរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស - ជាទង្វើដ៏ថ្លៃថ្លា" ក្នុងសហគមន៍ទាំងមូល។ លោកស្រី ថិន ធី ថាញ់ ធួស បានឲ្យដឹងថា៖ "ដំណក់ឈាមដែលខ្ញុំបរិច្ចាគនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវការ។ ខ្ញុំតែងតែគិតថា ដំណក់ឈាមដែលយើងបរិច្ចាគមានន័យថា យើងនៅមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ ហើយមានអារម្មណ៍សុភមង្គលខ្លាំងណាស់។ យោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រ ឯកតាឈាមនីមួយៗដែលយើងបរិច្ចាគ អាចសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានអតិបរមា ៣ នាក់ដែលត្រូវការឈាម។ ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថា អ្នកនៅជុំវិញយើង ទោះបីជាមិនមែនជាសាច់ញាតិក៏ដោយ គឺជាជនរួមជាតិដែលទទួលឈាមរបស់ខ្លួន ហើយយកឈ្នះលើការឈឺចាប់នៃជំងឺ ឬយកឈ្នះលើទ្វារនៃសេចក្តីស្លាប់ រស់។ នោះជារឿងសំខាន់ណាស់"។
នៅក្នុងយុទ្ធនាការ "ពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវក្រហម" ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ "បរិច្ចាគឈាមនៅដើមនិទាឃរដូវ - បង្កើនសុភមង្គល" រូបភាពរបស់លោកស្រីប្រធានសហភាពនារីនៃសង្កាត់ ដ៉ាម៉ាយ ម៉ាយ ធី ធូ ធួស ជាមួយនឹងការបរិច្ចាគឈាមចំនួន ១០៣ លើក មិនត្រឹមតែជាប្រភពនៃមោទនភាពសម្រាប់សហភាពនារីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនេះក៏ជាការបំផុសគំនិត ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយសារមនុស្សសាស្ត្រ ការទទួលខុសត្រូវ និងសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងសហគមន៍។ លោកស្រី ឡេ ថាញ់ ហាំង មកពីការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយនៃវិទ្យាស្ថានជាតិឈាមវិទ្យា និងការបញ្ចូលឈាម មជ្ឈិមបាននិយាយថា៖ "យើងសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់ពួកគេ ពីព្រោះពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែមានការរៀបចំពេលវេលា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេ ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ពួកគេមានការយល់ដឹងពីការរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីអាចបរិច្ចាគឈាមជាប្រចាំ។ លោកស្រី ធួស មានថាមពលវិជ្ជមានខ្លាំង។ ដោយសារតែថាមពលវិជ្ជមាននោះ លោកស្រីបានចែករំលែក និងរីកសាយភាយនៅក្នុង សហគមន៍។ លោកស្រី ធួស បានបរិច្ចាគឈាមច្រើនដង ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ ហើយប្រសិនបើលោកស្រីចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគ ឈាមជារឿងធម្មតា នោះហើយ អ្នកដទៃក៏នឹងចាត់ទុកជារឿងធម្មតាដែរ"។
មិនត្រឹមតែសកម្មក្នុងការងារបរិច្ចាគឈាមមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការសមាគមនារី អ្នកស្រី ថិន ធី ធូ ធួយ តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើការច្នៃប្រឌិតខ្លឹមសារ និងវិធីសាស្រ្តនៃសកម្មភាព ដោយនាំចលនានារីឱ្យអភិវឌ្ឍតាមរបៀបជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ស្ត្រី និងកុមារ ជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះ។
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៦ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មានកុមារកំព្រាចំនួន ១២ នាក់ ត្រូវបានលោកស្រីជួយឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ ជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំនួន ៣០០.០០០ ដុង/ខែ។ បច្ចុប្បន្ន លោកស្រីកំពុងឧបត្ថម្ភដល់ប្អូន ឌិញ ថាញ់ ហាំង ដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី ៦ ដែលម្តាយមានពិការភាពគ-ថ្លង់ពីកំណើត ហើយអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយជីដូនដែលជាគ្រួសារក្រីក្រខ្វះមុខខ្វះក្រោយ និងប្អូន ដាំង ក្វាង ហ៊ុយ ជាសិស្សថ្នាក់ទី ៣ ដែលម្តាយក៏ជាក្មេងកំព្រា ដែលជាគ្រួសារក៏មានជីវភាពខ្វះខាតដូចគ្នាផងដែរ។ លើសពីនេះ លោកស្រីក៏បានធ្វើជាម្តាយធម៌ដោយប្រយោលដល់កុមារកំព្រា និងស្ត្រីរាប់សិបនាក់ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក ដោយសម្របសម្រួលជាមួយសប្បុរសជន និងអ្នកឧបត្ថម្ភដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យតេត ឆ្នាំសិក្សាថ្មី និងកៀរគរការជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈចាំបាច់ និងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៃខេត្តហាយ៉ាង ខេត្តទុយអានក្វាង ខេត្តអៀន បៃ ខេត្តសឺនដុង... លោកស្រី ថិន ធី ធូ ធ៊ុយ បានចែករំលែកថា៖ “នៅជំវិញយើងនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក។ ដំបូងឡើយ ខ្ញុំបានជ្រើសរើសស្ត្រីវ័យចំណាស់ឯកោ មានន័យថា អ្នកដែលរស់នៅម្នាក់ឯង គ្មានប្រាក់ខែ មានសុខភាពមានកម្រិត និងកុមារកំព្រា។ ខ្ញុំបានជួយឧបត្ថម្ភពួកគេដោយប្រើប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ដូច្នេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបរិច្ចាគមិនច្រើនទេ ហើយខ្ញុំក៏បានទិញធានារ៉ាប់រងផងដែរ។ កុមារកំព្រាដែលខ្ញុំបានជួយឧបត្ថម្ភគឺជាប្រភពនៃបង្អែកខាងផ្លូវចិត្ត។ តម្លៃសម្ភារៈមិនច្រើនទេ ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយ”។
ដោយសារការចូលរួមចំណែកដ៏មិនចេះនឿយហត់ចំពោះចលនាស្ត្រី និងការងារមនុស្សធម៌ អ្នកស្រី ថិន ធី ធូ ធួយ មានកិត្តិយសទទួលបានប័ណ្ណសរសើរនិងការសរសើរជាច្រើនពីក្រសួងសុខាភិបាល ពីរដ្ឋាភិបាល និងរបស់ខេត្ត។ ជាពិសេស ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ លោកស្រីមានកិត្តិយសទទួលបានកិត្តនាមជា "ពលរដ្ឋបាក់យ៉ាងឆ្នើម ឆ្នាំ ២០២៤" - ពានរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្នូរ ដែលទទួលស្គាល់ដំណើរការលះបង់ និងលក្ខណៈមនុស្សធម៌របស់លោកស្រីចំពោះសង្គម។ អ្នកស្រី ធ៊ុយ បង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំ និងបេះដូងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលពោរពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់។ ដោយសារការតភ្ជាប់នេះ បានបង្កើតឡើងតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលចូលរួមចំណែកសម្រាប់សង្គមដោយឥតឈប់ឈរ៕