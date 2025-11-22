ព័ត៌មាន
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ
ដើម្បីអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា ចាត់តាំងភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរឱ្យរៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌដែលទើបបង្កើតថ្មី នាំទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្លាយជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសភាគខាងត្បូង។
ភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តបន្តជម្រុញថែមទៀត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ដំណើការកិច្ចចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀង និងបង្កើតក្រុមការងារមួយជាបន្ទាន់ លើការលើកកម្ពស់ការបើកទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញ និងផលិតផលរបស់ភាគីនីមួយៗ។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្តការចរចា និងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងស្ថាប័នសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជៀសវាងការ យកពន្ធទ្វេដង ការលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែន ធម្មតា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ការឧក្រិដ្ឋកម្មជាដើម។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ភាគីទាំងពីរបានសន្យាថា នឹងបន្តសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធថែមទៀត នៅក្នុងបណ្តាវេទិកាពហុភាគី៕