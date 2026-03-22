ព័ត៌មាន
លើកកម្ពស់តម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ដ៏ពិសេសរបស់វៀតណាមតាមរយៈ "ដំណើរកម្សាន្តនិទាឃរដូវមិត្តភាពឆ្នាំ២០២៦"
លោក ង្វៀន ង៉ុកគី
ប្រធានសហភាពអង្គការមិត្តភាពទីក្រុងហាណូយ បានមានប្រសាសន៍ថា អាជ្ញាធរឃុំហឿងសឺន
នឹងរៀបចំឯកសារមួយដើម្បីដាក់ជូនអង្គការយូណេស្កូ
សម្រាប់ការទទួលស្គាល់វិមានពិសេសជាតិហឿងសឺន ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
និងធម្មជាតិពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០៣០។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី
ប្រតិភូបានជួបប្រទះនឹងលំហវប្បធម៌ និងវិញ្ញាណដ៏ពិសេសរបស់រដ្ឋធានីក្នុងរដូវបុណ្យ។
ចំណុចលេចធ្លោនៃដំណើរកម្សាន្តនេះគឺបទពិសោធន៍ជិះទូកតាមដងអូរ អៀន
ឆ្លងកាត់ភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាត ទៅកាន់វត្ត ធៀនទ្រ
ដែលជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មឆ្នើមមួយរបស់អគារហឿងសឺន។ នៅទីនេះ គណៈប្រតិភូបានគយគនទេសភាព
ស្វែងយល់អំពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរ
ដាំដើមឈើអនុស្សាវរីយ៍
និងទទួលបានបទពិសោធន៍ផលិតផលសិប្បកម្មក្នុងភុមិសិប្បកម្មប្រពៃណី។
ក្នុងឱកាសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំប្រទេសវៀតណាម លោក Saadi Salama បានសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះសម្រស់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់
និងបរិយាកាសខាងវិញ្ញាណដ៏ពិសេសនៃអគារហឿងសឺន។ យោងតាមលោក កម្មវិធី
"ដំណើរកម្សាន្តនិទាឃរដូវមិត្តភាព"
បានរួមចំណែកដល់ការជួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិឱ្យទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីវប្បធម៌
ប្រជាជនវៀតណាម និងជាស្ពានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង សាមគ្គីភាព
និងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាមជាទូទៅ និងប្រជាជនទីក្រុងហាណូយជាពិសេស
ជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ៕