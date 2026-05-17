លើកកម្ពស់ការចរចាសន្តិភាពនៅអ៊ីរ៉ង់
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានទៅកាន់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រភពផ្លូវការជាច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់។ ប្រភពព័ត៌មានបង្ហាញថា លោក Naqvi ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់។ ការពិភាក្សានឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្តារឡើងវិញនូវកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ ដែលបានជាប់គាំងនៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាលវិភាគជាក់លាក់របស់លោក Naqvi មិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសេនាធិការប៉ាគីស្ថាន គឺលោកសេនាប្រមុខ Asim Munir ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។
យោងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមការចរចាជាមួយកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ទាក់ទងនឹងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យនាវាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ ហ័រមូស។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងតេអេរ៉ង់ទើបតែបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យនាវាមកពីប្រទេសអាស៊ី ដូចជាប្រទេសចិន ជប៉ុន និងប៉ាគីស្ថាន ធ្វើដំណើរតាមច្រកសមុទ្រ ហ័រមូស។ ព័ត៌មាននេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភាគីអឺរ៉ុបនៅឡើយទេ។
នៅក្នុងការវិវឌ្ឍដែលពាក់ព័ន្ធ អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសពីការបើកទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា បន្ទាប់ពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នដោយសារតែជម្លោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែល៕