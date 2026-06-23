ព័ត៌មាន
លុបបំបាត់ចំណុចកកស្ទះ ធ្វើសុក្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ក្របខ័ណ្ឌស្ថាបត្យកម្មឌីជីថលជាតិ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ពីមជ្ឈិមដល់មូលដ្ឋាន ដើម្បីធានាបាននូវការធ្វើសមកាលកម្មនិងការឯកភាព។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា សេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូវបានចេញផ្សាយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាផលិត ផលយុទ្ធសាស្ត្រ។ លោកបានស្នើឱ្យលុបបំបាត់ចំណុចកកស្ទះនៅក្នុងយន្តការ និងគោលនយោបាយ ដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវ "ឧបសគ្គ" ដែលត្រូវដោះស្រាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាពីការស្រាវជ្រាវ រហូតដល់ការដាក់ឱ្យដំណើរការផលិតផល និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យតំបន់នានាបង្កើតបញ្ជីផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រដែល សមស្រប និងបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះ បង្កើនរាល់យន្តការ និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ ការធ្វើអាជីវកម្ម និងការចែករំលែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរពិសោធន៍; លើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសឯកជន ចូលរួមក្នុងការវិនិយោគ ដំណើរការ និងធ្វើអាជីវកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវ សាកល្បង និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយអនុវត្តន៍៕