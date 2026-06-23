Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លុបបំបាត់ចំណុចកកស្ទះ ធ្វើសុក្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ

នេះគឺជាសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង នៅក្នុងសម័យប្រជុំស្តីពីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដែលបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសម័យប្រជុំ (រូបថត៖ ឡៃហ័រ/VOV)

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ក្របខ័ណ្ឌស្ថាបត្យកម្មឌីជីថលជាតិ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ពីមជ្ឈិមដល់មូលដ្ឋាន ដើម្បីធានាបាននូវការធ្វើសមកាលកម្មនិងការឯកភាព។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា សេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូវបានចេញផ្សាយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាផលិត ផលយុទ្ធសាស្ត្រ។ លោកបានស្នើឱ្យលុបបំបាត់ចំណុចកកស្ទះនៅក្នុងយន្តការ និងគោលនយោបាយ ដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវ "ឧបសគ្គ" ដែលត្រូវដោះស្រាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាពីការស្រាវជ្រាវ រហូតដល់ការដាក់ឱ្យដំណើរការផលិតផល និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យតំបន់នានាបង្កើតបញ្ជីផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រដែល សមស្រប និងបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះ បង្កើនរាល់យន្តការ និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ ការធ្វើអាជីវកម្ម និងការចែករំលែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរពិសោធន៍; លើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសឯកជន ចូលរួមក្នុងការវិនិយោគ ដំណើរការ និងធ្វើអាជីវកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវ សាកល្បង និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយអនុវត្តន៍៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

នេះគឺជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម និងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម រៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top