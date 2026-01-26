Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លិចសាឡាងដឹកមនុស្សជាង ៣៥០ នាក់នៅហ្វីលីពីន បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៨ នាក់ស្លាប់

សាឡាងមួយគ្រឿងដែលដឹកអ្នកដំណើរ និងក្រុមនាវិកប្រហែល ៣៥០ នាក់បានលិចនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៨ នាក់បានស្លាប់ ហើយប្រតិបត្តិការស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការ។

សាឡាង M/V Trisha Kerstin ៣ ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Zamboanga ទៅកាន់កោះ Jolo (ខេត្ត Sulu) បានជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេស ហើយបានលិចនៅជិតខេត្ត Basilan។ ប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថា សាឡាងនេះដឹកអ្នកដំណើរ ៣៣២ នាក់ និងក្រុមនាវិក ២៧ នាក់។ អភិបាលក្រុង Arsina លោក Laja Kahing-Nanoh បានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៨ នាក់បានស្លាប់ ។ កម្លាំងជួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថា បានជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាង ២០០ នាក់។ អភិបាលខេត្ត Basilan លោក Mujiv Hataman បានបញ្ជាក់ថា ជនរងគ្រោះ និងអ្នករស់រានមានជីវិតកំពុងត្រូវបានទទួលនៅកំពង់ផែនានាក្នុងតំបន់។ ប្រតិបត្តិការស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឆ្មាំសមុទ្រ និងកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីន ដោយសម្របសម្រួលជាមួយនាវាស៊ីវិល ក្រោមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយផល៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ និងភរិយា អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ និងភរិយា អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម

តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងភរិយា នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត និងភរិយា បានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top