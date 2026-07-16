ព័ត៌មាន
រំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធកុលបុត្រកុលធីតា ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិ តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្តែង
ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៩ ទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៤៧ - ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦) នៅខេត្តឡាយចូវ និងឌៀនបៀន បានប្រារព្ធសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនានា ដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះវីរជន និងយុទ្ធជនពលី ព្រមទាំងបម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ដែលនៅតែខ្វះព័ត៌មាន។
នាថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ខេត្តឡាយចូវ បានរៀបចំពិធីសម្ពោធគម្រោងជួសជុលនិងកែលម្អឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីខេត្តឡាយចូវ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវីរបុរស ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុតស៊ូរំដោះជាតិ កសាង និងការពារ
មាតុភូមិ។
នៅខេត្តឌៀនបៀន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការស្វែងរក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីរបស់ខេត្ត បានប្រគល់សំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន ៦៦៨ សន្លឹក ទៅឲ្យវិទ្យាស្ថានកោសល្យវិច្ច័យយោធា (ក្រសួងការពារប្រទេស) សម្រាប់ធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបម្រើការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី៕