Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធកុលបុត្រកុលធីតា ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិ តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្តែង

នាថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ខេត្តឡាយចូវ បានរៀបចំពិធីសម្ពោធគម្រោងជួសជុលនិងកែលម្អឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីខេត្តឡាយចូវ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវីរបុរស ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុតស៊ូរំដោះជាតិ កសាង និងការពារមាតុភូមិ។
ខេត្តឡាយចូវ បានរៀបចំពិធីសម្ពោធគម្រោងជួសជុលនិងកែលម្អឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីខេត្តឡាយចូវ។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៩ ទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៤៧ - ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦) នៅខេត្តឡាយចូវ និងឌៀនបៀន បានប្រារព្ធសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនានា ដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះវីរជន និងយុទ្ធជនពលី ព្រមទាំងបម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ដែលនៅតែខ្វះព័ត៌មាន។

នាថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ខេត្តឡាយចូវ បានរៀបចំពិធីសម្ពោធគម្រោងជួសជុលនិងកែលម្អឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីខេត្តឡាយចូវ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវីរបុរស ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុតស៊ូរំដោះជាតិ កសាង និងការពារ
មាតុភូមិ។

នៅខេត្តឌៀនបៀន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការស្វែងរក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីរបស់ខេត្ត បានប្រគល់សំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន ៦៦៨ សន្លឹក ទៅឲ្យវិទ្យាស្ថានកោសល្យវិច្ច័យយោធា (ក្រសួងការពារប្រទេស) សម្រាប់ធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបម្រើការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យផ្នូរយុទ្ធជនពលី បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញា និងការរុករកនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង

ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យផ្នូរយុទ្ធជនពលី បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញា និងការរុករកនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង

គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តកាម៉ៅ បានបញ្ចប់ការជីកកកាយផ្នូរចំនួន ២៦៣ ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ នៅឯឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tran Van Thoi ដោយប្រមូលសំណាកអដ្ឋិធាតុចំនួន ២៣៧ ឈុត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top