រូងភ្នំថ្មីចំនួន ២៦ ទៀត ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឧទ្យានជាតិ ផុងញ៉ា - កែបាង
នារសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា - កែបាង (Phong Nha-Ke Bang) បានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មើលរូងភ្នំឆ្នាំ ២០២៦ ដោយកត់សម្គាល់ពីការរកឃើញថ្មីៗជាច្រើន ដែលមានតម្លៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបើកចេញសក្តានុពលយ៉ាងច្រើន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព។
ការស្ទង់មតិនេះមានការចូលរួមពីក្រុមរុករករូងភ្នំអង់គ្លេស រួមជាមួយមគ្គុទ្ទេសក៍ អ្នកដឹកឥវ៉ាន់ និងប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន។ ក្រុមការងារបានស្ទង់មើលរូងភ្នំសរុបចំនួន ២៩ កន្លែង ក្នុងនោះមានរូងភ្នំថ្មីចំនួន ២៦ កន្លែង ហើយក្រុមបានបើកទូលាយការស្ទង់មើលនៅតាមរូងភ្នំចាស់ចំនួន ៣ កន្លែងទៀត ដែលមានប្រវែងសរុបជាង ១៣.៦០០ ម៉ែត្រ។ មានរូងភ្នំច្រើនដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលមានតម្លៃវិទ្យាសាស្ត្រខ្ពស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ផងដែរ។ លោក ហ្វាម ហុង ថៃ នាយកឧទ្យានជាតិផុងញ៉ា - កែបាង បានឲ្យដឹងថា៖
“ការងារស្ទង់មើល និងការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធរូងភ្នំនៅក្នុងតំបន់នេះសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន រួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់អំពីតម្លៃភូគព្ភសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រ ព្រមទាំងបើកសក្តានុពលថ្មីៗក្នុងការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន តំបន់រូងភ្នំសំខាន់ៗ ចំនួន ៧ កន្លែង ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធធំៗ ចំនួន ៣គឺ៖ ប្រព័ន្ធផុងញ៉ា ប្រព័ន្ធ Vòm (វោម) និងប្រព័ន្ធ Nước Mooc (នឿកម៉ុក)។ ចំនួន រូងភ្នំសរុបដែលត្រូវបានកត់ត្រាគឺ ជាង ៤៧២កន្លែង មានប្រវែងសរុបជាង ២៥៤ គីឡូម៉ែត្រ ដែលធ្វើឲ្យទីនេះ ក្លាយជាតំបន់មានប្រព័ន្ធរូងភ្នំដ៏សម្បូរបែប និងពិសេសបំផុតមួយ នៅក្នុងពិភពលោក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "នគររូងភ្នំ"។
នេះគឺជាការរកឃើញដ៏សំខាន់មួយ មិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បើកចេញឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេស ដូចជាការរុករករូងភ្នំ ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ី និងទេសចរណ៍ផ្សងព្រេងនៅក្នុងខេត្តក្វាងប៊ិញ (ឥឡូវជាខេត្តក្វាងទ្រី)៕