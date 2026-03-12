Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

រីកសាយភាយ​វប្បធម៌​អាជីវកម្ម​វៀតណាម​ក្នុង​យុគសម័យ​ថ្មី

វេទិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ ២០២៦ ស្តីពី "វប្បធម៌ជាមួយអាជីវកម្ម" ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអភិវឌ្ឍវប្បធម៌អាជីវកម្មវៀតណាម សម្របសម្រួលជាមួយសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មនិងថាមពលជាតិវៀតណាម (Petrovietnam) នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងហាណូយ។

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន។ រូបថត៖ VOV

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការរៀបចំបានឲ្យដឹងថា វេទិកានេះគ្រោងនឹងទាក់ទាញអ្នកចូលរួមចំនួន ៧០០-៨០០នាក់ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ច សហគមន៍ធុរកិច្ច និងអ្នកជំនាញ។

វេទិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំស្តីពី "វប្បធម៌ជាមួយអាជីវកម្ម" ឆ្នាំ២០២៦ នឹងមាន ២វគ្គ។ វគ្គទី ១គឺ៖ "រដ្ឋាភិបាលស្ថាបនា - សុក្រឹត្យស្ថាប័នសម្រាប់ស្តង់ដារអាជីវកម្មថ្មី"; វគ្គទី ២៖ "សហគ្រាសធ្វើសកម្មភាព - រីកសាយភាយតម្លៃ និងលើកកម្ពស់អាជីវកម្មវៀតណាម"។ ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មការរៀបចំនឹងប្រកាសពីក្រុមតម្លៃវប្បធម៌អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។

នៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មី តាមការតម្រងទិសក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម តួនាទីនៃវប្បធម៌ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ វប្បធម៌ត្រូវបានកំណត់ថាជាសសរស្តម្ភ និងជាប្រព័ន្ធសម្របសម្រួល ដែលធានានូការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ខេត្តក្វាងនិញត្រៀម​រៀបចំផែនការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកទេសចរ

ខេត្តក្វាងនិញត្រៀម​រៀបចំផែនការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកទេសចរ

ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែមីនា ពោលគឺនៅចុងសប្តាហ៍ ដូច្នេះហើយបរិមាណភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលមកទស្សនាខេត្តក្វាងនិញ នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់។
