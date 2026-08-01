ព័ត៌មាន
រថភ្លើងទេសចរណ៍ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងហ៊្វេជាមួយទីក្រុងផុងញ៉ា នឹងដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខ
នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងទ្រី បានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហ៊្វេ និងអគ្គក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកវៀតណាម ដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលា និងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ផ្លូវដែក "ទីក្រុងបុរាណហ៊្វេ - ផុងញ៉ា៖ ដំណើរនៃអច្ឆរិយៈ - តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក" ។ យោងតាមខ្លឹមសារដែលបានចុះហត្ថលេខា ភាគីនានានឹងសម្របសម្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវ កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវរថភ្លើងទៅជាផលិតផលទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយរបស់តំបន់ភាគកណ្តាល ដោយរួមចំណែកដល់ការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលទេសចរណ៍ជាតិ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃខ្សែរថភ្លើងខាងជើង-ខាងត្បូង។ លោកហ័ង សួន ទិន (Hoàng Xuân Tân) អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ក្វាង ទ្រី បានឲ្យដឹងថា៖
“ទីក្រុងហ៊្វេ (Huế) គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ ដែលជាម៉ាកយីហោទេសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោក។ ចំពោះខេត្ត ក្វាង ទ្រី (Quảng Trị) គឺទាក់ទងនឹងទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ ទេសចរណ៍ព្រលឹងវិញ្ញាណ និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិផងដែរ។ ហើយយើងមាន Phong Nha - Ke Bang ដែលត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូទទួលស្គាលថា ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក។ ដូច្នេះ ការតភ្ជាប់ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាការរៀបចំខ្សែរថភ្លើងនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌទាំងពីរ គឺសមស្របណាស់ និងមានសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែង”។
សូមគូសបញ្ជាក់ថា ខ្សែរថភ្លើងទេសចរណ៍ "ទីក្រុងបុរាណហ៊្វេ - ផុងញ៉ា៖ ដំណើរនៃអច្ឆរិយៈ - តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក" នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។ ខ្សែរថភ្លើងនេះមានទូចំនួន ៨ ដែលមានសមត្ថភាពដឹកអ្នកដំណើរប្រហែល ៣០៤នាក់ ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្លូវទាំងមូលប្រវែង ១៩០គីឡូម៉ែត្រ៕