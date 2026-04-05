រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”
គម្រោងដាក់ចេញគោលដៅទំនើបកម្ម ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវប្បធម៌ឌីជីថលជាតិយ៉ាងទូលំទូ លាយ ដើម្បីថែរក្សា និងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌វៀតណាម ជឿនលឿន ដែលសម្បូរទៅដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ ច្នៃប្រឌិត និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នាំវប្បធម៌ឌីជីថលក្លាយជាធនធានថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌។ និងធានាថាធនធានវប្បធម៌ត្រូវបានធ្វើឌីជីថល និងចែករំលែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
គម្រោងនេះក៏បានដាក់ចេញគោលដៅទាំង ១០០% នៃវិស័យវប្បធម៌ដែលមានវេទិកាឌីជីថលរួមគ្នានៅឆ្នាំ ២០៣០; ទាំង ១០០% នៃទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ឌីជីថលមានទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារស្របតាម ក្របខ័ណ្ឌជាតិ និងចែករំលែកតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ យ៉ាងហោចណាស់ ៨០% នៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃតំបន់ជនជាតិភាគតិចត្រូវបានធ្វើឌីជីថល និងរក្សាទុកក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យវប្បធម៌ឯកទេស។
នៅឆ្នាំ ២០៤៥ អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវប្បធម៌ឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយ ឆ្លាតវៃ និងមានអន្តរកម្មខ្ពស់ ដែលទាំងរក្សា និងលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិ ខណៈពេលដែលផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌វៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ពិភពលោក និងធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ ខិតខំឱ្យឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិតរួមចំណែក ៩% ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដោយផលិតផលឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ឌីជីថលមានចំនួនជាង ៨០% នៃផលិតផលឧស្សាហកម្មវប្បធម៌៕