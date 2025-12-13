ព័ត៌មាន រដ្ឋសភាអនុម័តលើចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៥០៖ វៀតណាមក្លាយជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងមាំមួននិង មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ 13/12/2025 ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៥ កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៥០ ដោយប្រែក្លាយប្រទេស វៀតណាមទៅជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងមាំមួន រុងរឿង និងសុភមង្គល; ជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ មានរបៀបរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសសង្គមនិយមដ៏ ពេញលេញ ស៊ីសង្វាក់គ្នា និងទំនើប។ រដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកែសម្រួលផែនការមេជាតិសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២១-២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០។ (រូបថត៖ រដ្ឋសភា)ខ្លឹមសារខាងលើត្រូវបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើវិសោធនកម្ម និង បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៨១ របស់រដ្ឋសភាស្តីពី ផែនការមេជាតិដំណាក់កាល ២០២១-២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៥០។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថា នៅឆ្នាំ ២០៥០ សេដ្ឋ កិច្ចវៀតណាមនឹងដំណើរការតាមវិធីសាស្ត្រនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ; វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍នឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករចម្បង នៃកំណើន។ នៅពេលនោះ ប្រទេសវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសឧស្សាហ កម្មរីកចម្រើនឈានមុខគេក្នុងតំបន់អាស៊ី; ជាមជ្ឈមណ្ឌល ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ និងអន្តរ ជាតិ; ជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអេកូឡូស៊ីដែលមានតម្លៃខ្ពស់; មានឋានៈដ៏រឹងមាំនិងតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃតំបន់ និងសកលលោក។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រជាជនទទួលបានសេវាកម្មសង្គមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់; ប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គមប្រកបដោយចីរភាព; សេវាជំនួយសង្គមចម្រុះ និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយផ្ដល់ជំនួយនិងការការពារទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះ៕ តាម VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម