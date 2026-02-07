Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងកម្ពុជាឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោក ត្រឹន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានជួបសវនាការជាមួយសម្ដេច ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។

លោក ត្រឹន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានជួបសវនាការជាមួយសម្ដេច ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ រក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំរវាងសភានៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិ ការត្រួតពិនិត្យ និងការសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ; សម្របសម្រួលរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៦០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា (ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦៧ - ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៧)។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងសកម្មភាពការទូតប្រជាជន ជំរុញការជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពរវាងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ជាពិសេសជំនាន់យុវជន សមាគមមិត្តភាព ក្រុមសមជិកសភាមិត្តភាព សមាជិកាសភា សមាជិកសភាវ័យក្មេង និងសមាជិកសភាវ័យក្មេងនៃប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ ក៏ដូចជាអង្គការមហាជន និងមូលដ្ឋាននានាតាមបណ្តោយព្រំដែនផងដែរ។

ទិដ្ឋភាពនៅជំនួបនេះ។ (រូបថត៖ VOV)

ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តគាំទ្រជំហរ និងបេក្ខភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាសភាពហុភាគី ដែលប្រទេសទាំងពីរជាសមាជិក៕

