Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

រដ្ឋសភាវៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការ កសាងកម្មវិធីភ្ជាប់ សមាជិការសភាអាស៊ាន

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសមាជិកសភាស្ត្រី AIPA (WAIPA) នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា លោកស្រី Thai Quynh Mai Dung តំណាងគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមនឹងបន្តរក្សាស្ត្រីយ៉ាងតិច ៣៥% នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់រដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១។
គណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ quochoi.vn)

រដ្ឋសភាវៀតណាមសង្ឃឹម និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការជាមួយសភាអាស៊ានដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសំខាន់ៗដែលភ្ជាប់សមាជិកសភាស្ត្រីអាស៊ាន ដើម្បីចែករំលែកការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ដែលជាកង្វល់រួម ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សមាជិកសភាស្ត្រី។

នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះផងដែរ លោកស្រី Nguyen Thanh Cam តំណាងរដ្ឋសភាវៀតណាម បានថ្លែងថា អត្រានិងគុណភាពនៃសមាជិកសភាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាវៀតណាមកាន់តែខ្ពស់។ នេះមិនត្រឹមតែជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការបន្តសម្រេចគោលដៅសមភាពយេនឌ័រជាបន្តបន្ទាប់ ដោយរួមចំណែកដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ ២០៣០៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាគោរពយ៉ាងម៉ឺងមាត់និងមានតុល្យភាពនូវសសរស្តម្ភទាំងបីនៃសន្ធិសញ្ញា NPT

នេះជាការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាម នៅក្នុងវគ្គពិភាក្សាទូទៅនៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា (ម៉ោងក្នុងស្រុក)។
