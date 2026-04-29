ព័ត៌មាន
រដ្ឋសភាវៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការ កសាងកម្មវិធីភ្ជាប់ សមាជិការសភាអាស៊ាន
រដ្ឋសភាវៀតណាមសង្ឃឹម និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការជាមួយសភាអាស៊ានដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសំខាន់ៗដែលភ្ជាប់សមាជិកសភាស្ត្រីអាស៊ាន ដើម្បីចែករំលែកការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ដែលជាកង្វល់រួម ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សមាជិកសភាស្ត្រី។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះផងដែរ លោកស្រី Nguyen Thanh Cam តំណាងរដ្ឋសភាវៀតណាម បានថ្លែងថា អត្រានិងគុណភាពនៃសមាជិកសភាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាវៀតណាមកាន់តែខ្ពស់។ នេះមិនត្រឹមតែជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការបន្តសម្រេចគោលដៅសមភាពយេនឌ័រជាបន្តបន្ទាប់ ដោយរួមចំណែកដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ ២០៣០៕