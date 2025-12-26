ព័ត៌មាន
រដ្ឋសភានីតិកាលថ្មីគ្រោងនឹងបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦
ទាក់ទងនឹងសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋសភា លោក ឡេ ក្វាង ម៉ាញ (Le Quang Manh) បានលើកច្បាស់ថា ក្រោយរយៈពេល ៤០ថ្ងៃធ្វើការ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ) សម័យប្រជុំបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ បំពេញខ្លឹមសារ និងកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានដាក់ចេញ។ រដ្ឋសភាបានពិនិត្យ និងអនុម័តលើច្បាប់ចំនួន ៥១ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលើបទដ្ឋានច្បាប់ចំនួន ៨ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ៣១ ផ្សេងទៀត; បូកសរុបការងារនៃអាណត្តិឆ្នាំ២០២១-២០២៦ របស់ស្ថាប័ននានាក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋ; ពិចារណា និងសម្រេចលើការងារកម្មាភិបាលក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារនៃសម័យប្រជុំត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធី និងបទប្បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់។
ទាក់ទងនឹងការរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទីមួយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ លោក ឡេ ក្វាង ម៉ាញ បានឲ្យដឹងថា សម័យប្រជុំនេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ ហើយនឹងមានដំណាក់កាលចំនួន២៖ ដំណាក់កាលទី១ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ និងដំណាក់កាលទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ - ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦។ សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងពិចារណាលើខ្លឹមសារចំនួន៣ក្រុមរួមមាន៖ សុន្ទរកថារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ការងារកម្មាភិបាល ការងារនីតិបញ្ញត្តិ; បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ថវិការដ្ឋ ការឃ្លាំមើល និងបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។
ថ្លែងសុន្ទរកថាសន្និដ្ឋាន អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា លោក ដូ វ៉ាន់ ចៀន (Do Van Chien) បានស្នើឱ្យការរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទីមួយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ត្រូវអនុវត្តតាមស្មារតី «តាំងពីមុនបំផុត តាំងពីចម្ងាយ»។ បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំនេះ ស្ថាប័ននានានឹងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអំពីពេលវេលា ខ្លឹមសារ និងវិធីសាស្រ្តរៀបចំសម័យប្រជុំនេះ៕