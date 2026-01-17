Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ដោយមានការឯកភាពជាឯកឆ្ឆន្ទ សម័យប្រជុំលើកទី៥ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី៧ របស់កម្ពុជា បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២។
តំណាងរាស្ត្រទាំង១១៤ នាក់ដែលមានវត្តមានបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជាឯកឆ្ឆន្ទ។ (រូបថត៖ អ្នកសារព័ត៌មាន VOV ប្រចាំនៅភ្នំពេញ)

នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណុចរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងការបំពេញក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអះអាងនូវឋានៈរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើវេទិកាសមុទ្រអន្តរជាតិ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់នូវការអនុវត្តការសន្យាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨៣។ ក្រោយរយៈពេលជាង៤ទសវត្សរ៍ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិចារណក្នុងពេលឆាប់ៗ ហើយបន្ទាប់មក ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខា ដើម្បីដាក់ឯកសារជាផ្លូវការទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

 

យោងតាមអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជា ការក្លាយជាសមាជិកជាផ្លូវការនៃ "ធម្មនុញ្ញស្តីពីមហាសមុទ្រ" នឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ស្នូលចំនួន ៣ ដល់កម្ពុជា៖ ទីមួយ ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការពារអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព និងយុត្តាធិការនៅសមុទ្រស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ទីពីរ ពង្រីកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្មើភាពជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ និងការគ្រប់គ្រងធនធានសមុទ្រ។ ទីបី ប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាផ្លូវការក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាតសមុទ្រអន្តរជាតិ និងចៅក្រមនៅតុលាការច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិ (ITLOS)។

 

គួរជម្រាបថា អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ ហើយចូលជាធរមានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤។ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័តជាផ្លូវការនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្តល់សច្ចាប័នលើឯកសារច្បាប់ដ៏សំខាន់នេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសជាង ១៧០ ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង ១៩៣ បានចូលរួមអនុសញ្ញានេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top