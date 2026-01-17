ព័ត៌មាន
រដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ
នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណុចរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងការបំពេញក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអះអាងនូវឋានៈរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើវេទិកាសមុទ្រអន្តរជាតិ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់នូវការអនុវត្តការសន្យាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨៣។ ក្រោយរយៈពេលជាង៤ទសវត្សរ៍ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិចារណក្នុងពេលឆាប់ៗ ហើយបន្ទាប់មក ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខា ដើម្បីដាក់ឯកសារជាផ្លូវការទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
យោងតាមអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជា ការក្លាយជាសមាជិកជាផ្លូវការនៃ "ធម្មនុញ្ញស្តីពីមហាសមុទ្រ" នឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ស្នូលចំនួន ៣ ដល់កម្ពុជា៖ ទីមួយ ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការពារអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព និងយុត្តាធិការនៅសមុទ្រស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ទីពីរ ពង្រីកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្មើភាពជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ និងការគ្រប់គ្រងធនធានសមុទ្រ។ ទីបី ប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាផ្លូវការក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាតសមុទ្រអន្តរជាតិ និងចៅក្រមនៅតុលាការច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិ (ITLOS)។
គួរជម្រាបថា អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ ហើយចូលជាធរមានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤។ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័តជាផ្លូវការនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្តល់សច្ចាប័នលើឯកសារច្បាប់ដ៏សំខាន់នេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសជាង ១៧០ ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង ១៩៣ បានចូលរួមអនុសញ្ញានេះ៕