ព័ត៌មាន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ឡេ ហ័យ ជុង៖ ប្រែក្លាយឱកាសទៅជាលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង
នេះគឺជាសន្និសីទជាតិលើកដំបូងស្តីពីការងារកិច្ចការបរទេសក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងអាណត្តិមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ និងក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។
អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ័យ ជុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន បញ្ហាសំខាន់គឺរបៀបប្រែឱកាសទៅជាលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង។ យោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង ប្រសិនបើមូលដ្ឋានមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីលក្ខខណ្ឌអន្តរជាតិអំណោយផលទេ ប្រហែលជានឹងខកខានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាច្រើន។ ដូច្នេះ ការងារកិច្ចការបរទេសក្នុងស្រុកត្រូវរៀបចំតាមរបៀបសកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈជាង ដោយភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង ក៏បានស្នើឱ្យបន្តច្នៃប្រឌិតយន្តការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងការបរទេស និងក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅបរទេស; លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្ស និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៕