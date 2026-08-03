Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ឡេ ហ័យ ជុង៖ ប្រែក្លាយឱកាសទៅជាលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង

នារសៀលថ្ងៃទី ២ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំសន្និសីទកិច្ចការបរទេសជាតិលើកទី ២២ ដោយមានប្រធានបទ "លើកកម្ពស់ការងារកិច្ចការបរទេសមូលដ្ឋាន កៀរគរធនធានអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍ"។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ័យ ជុងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទ (រូបថត៖ VNA)

នេះគឺជាសន្និសីទជាតិលើកដំបូងស្តីពីការងារកិច្ចការបរទេសក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងអាណត្តិមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ និងក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។

អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ័យ ជុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន បញ្ហាសំខាន់គឺរបៀបប្រែឱកាសទៅជាលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង។ យោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង ប្រសិនបើមូលដ្ឋានមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីលក្ខខណ្ឌអន្តរជាតិអំណោយផលទេ ប្រហែលជានឹងខកខានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាច្រើន។ ដូច្នេះ ការងារកិច្ចការបរទេសក្នុងស្រុកត្រូវរៀបចំតាមរបៀបសកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈជាង ដោយភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង ក៏បានស្នើឱ្យបន្តច្នៃប្រឌិតយន្តការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងការបរទេស និងក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅបរទេស; លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្ស និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១៖ លើកកំពស់គុណភាពនៃសេចក្តីសម្រេចនីតិបញ្ញត្តិនីមួយៗ

សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១៖ លើកកំពស់គុណភាពនៃសេចក្តីសម្រេចនីតិបញ្ញត្តិនីមួយៗ

នារសៀលថ្ងៃទី២ ខែសីហា នៅអគាររដ្ឋសភា (នៃទីក្រុងហាណូយ) ប្រធានរដ្ឋសភា លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា ជាមួយប្រធានក្រុមបក្ស ប្រធាន និងអនុប្រធានគណៈប្រតិភូទទួលបន្ទុកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃខេត្ត និងក្រុង ដើម្បីឯកភាពលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួន មុនសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top