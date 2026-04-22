ព័ត៌មាន

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ឡេ ហយ ទ្រុង ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ុងហ្គោលី

នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយ ទ្រុង បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ុងហ្គោលី លោក ជីជី សេរីចាវ (Jigjee Sereejav) មកជម្រាបលាក្នុងឱកាសបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មនៅវៀតណាម។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ឡេ ហយ ទ្រុង ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ុងហ្គោលី។ រូបថត៖ An Đang/VNA

លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ឡេ ហយ ទ្រុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការវិវឌ្ឍថ្មីៗក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល និងការផ្លាស់ប្ដូរ​ប្រជាជន ជាពិសេសការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូត ផ្លូវការ និងធម្មតាក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ដែលជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្ដូររវាង​ប្រជាជននិង​ប្រជាជន ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ​ផងដែរ​។

រដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភាគីទាំងពីរត្រូវពង្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ និងគណៈប្រតិភូផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីចែករំលែក និងសម្របសម្រួលគោលនយោបាយ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម; ហើយ​បាន​ស្នើឱ្យម៉ុងហ្គោលីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់​សហគ្រាសវៀតណាមក្នុងការវិនិយោគលើថាមពលស្អាត និងសំណង់ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​មូលដ្ឋាន ការផ្លាស់ប្ដូរ​រវាង​ប្រជាជននិង​ប្រជាជន។​

រីឯខ្លួន​វិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Jigjee Sereejav បានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាលោកកាន់តំណែងថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងល្អ​ប្រសើរ​ រវាងវៀតណាម និងម៉ុងហ្គោលី៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាមនិងទួរគី

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង (Nguyen Truong Thang) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាម បានជួបសវនាការជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទួរគី លោក មូសា ហេបេត (Musa Heybet)។
