ព័ត៌មាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ឡេ ហយ ទ្រុង ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ុងហ្គោលី
លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយ ទ្រុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការវិវឌ្ឍថ្មីៗក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌
ទេសចរណ៍ ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន
ជាពិសេសការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូត
ផ្លូវការ និងធម្មតាក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ដែលជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។
រដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ភាគីទាំងពីរត្រូវពង្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់
និងគណៈប្រតិភូផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីចែករំលែក
និងសម្របសម្រួលគោលនយោបាយ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម; ហើយបានស្នើឱ្យម៉ុងហ្គោលីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគ្រាសវៀតណាមក្នុងការវិនិយោគលើថាមពលស្អាត
និងសំណង់ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាន
ការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។
រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Jigjee Sereejav បានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាលោកកាន់តំណែងថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរ រវាងវៀតណាម និងម៉ុងហ្គោលី៕