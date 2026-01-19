ព័ត៌មាន
រដ្ឋធានីហាណូយ មានបេសកកម្មឈានមុខក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចអនុវត្តន៍ចក្ខុវិស័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
ក្នុងឱកាស មហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ លោក ង្វៀន យីង៉ុក លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកយកព័ត៌មាន មកពីវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម ដោយក្រឡេកមើលឡើងវិញសមិទ្ធផលលេចធ្លោរបស់ទីក្រុងហាណូយក្នុងអាណត្តិកន្លងមក ហើយអះអាងនូវការទទួលខុសត្រូវនយោបាយរបស់រដ្ឋធានីក្នុងការទទួល ការជ្រួតជ្រាប និងការអនុវត្តន៍ចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មជ្ឈិម។ ក្នុងន័យនេះ ទីក្រុងហាណូយពង្រីកតួនាទីជាស្នូល ជាក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើង បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី។
លោក ង្វៀន យីង៉ុក លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋធានី ដោយមានបេសកកម្មត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់ខ្លួន បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តន៍ចក្ខុវិស័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្ស៖
“ទីក្រុងហាណូយកំពុងកសាងសេណារីយ៉ូដើម្បីខិតខំសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ (ពី ១១% ឡើងទៅនៅឆ្នាំ២០២៦) ហើយរក្សាស្ថិរភាពជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ ទីក្រុងកំពុងជំរុញគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល តំបន់ទីក្រុងឆ្លាតវៃ ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកទីក្រុង និងគំរូសេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ព្រមទាំងបានចេញផ្សាយផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧ របស់ការិយាល័យនយោបាយនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងឆ្នាំ២០២៦។ នេះគឺជាការត្រៀមរៀបចំដោយមានរបៀបរៀបរយ ដើម្បីជួយទីក្រុងហាណូយមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបំពេញឲ្យបានល្អនូវតួនាទីជាក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើង ដែលដឹកនាំតំបន់រដ្ឋធានី និងប្រទេសទាំងមូលឱ្យឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងយុគសម័យថ្មី។ រដ្ឋធានីហាណូយនឹងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយក្លាយជាទីក្រុងដែលគួរឲ្យចង់រស់នៅ មានការតភ្ជាប់ជាសកល និងសក្តិសមជាមជ្ឈមណ្ឌល និងក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងរបស់ប្រទេសទាំងមូល”៕