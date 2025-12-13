Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

រង់ចាំថ្ងៃប្រកួតប្រជែងដ៏ជោគជ័យសម្រាប់កីឡាវៀតណាម

ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូនេះ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថា នឹងឈ្នះមេដាយមាសជាច្រើន ខណៈដែលអត្តពលិកក្នុងវិស័យកីឡាខ្លាំងៗមួយចំនួនរបស់វៀតណាម ដូចជា ហែលទឹក អត្តពលកម្ម ទូកកាណូ/កាយ៉ាក់ កាយសម្ព័ន្ធ យូដូ ការ៉ាតេ... កំពុងចូលរួមក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN từ Thái Lan
គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣។ រូបថត៖ VNA

ជាពិសេស ក្នុងវិញ្ញាសារហែលទឹក ការផ្តោតសំខាន់គឺទៅលើវិញ្ញាសាហែលទឹកសេរី ១៥០០ ម៉ែត្របុរស លោក Nguyen Huy Hoang ដែលជាជើងឯក SEA Games ច្រើនសម័យកាល អតីតម្ចាស់មេដាយប្រាក់ ASIAD និងជាអត្តពលិកកំពូលម្នាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងវិញ្ញាសាអត្តពលកម្ម លោក Vu Duc Anh ដែលជាជើងឯករងលោតខ្ពស់ SEA Games លើកទី៣២ នៅតែបន្តជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំមួយ។ សិល្បៈក្បាច់គុននៅតែជាចំណុចខ្លាំងសម្រាប់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ។ ក្នុងវិញ្ញាសាយូដូ អត្តពលិកបួននាក់ដែលឡើងដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្របើកឱកាសឱ្យក្រុមវៀតណាមឈ្នះមេដាយមាស។ ម្សិលមិញ (ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ) ដែលជាថ្ងៃផ្លូវការទីពីរនៃការប្រកួតនៅ SEA Games លើកទី៣៣ នៅប្រទេសថៃ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "ថ្ងៃមាស" សម្រាប់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាម ដោយអត្តពលិកឈ្នះមេដាយមាសផ្លូវការចំនួន ១០ និងមេដាយមាសចំនួន ២ ក្នុងវិញ្ញាសាក្បាច់គុនចម្រុះ (មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មេដាយរួម)។

វិញ្ញាសារហែលទឹក អ្នកហែលទឹក Pham Thanh Bao បានការពារមេដាយមាសរបស់គាត់ដោយជោគជ័យក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកកង្កែប ១០០ ម៉ែត្របុរស។ ក្រុមបញ្ជូនតសេរី ៤x២០០ ម៉ែត្របុរសក៏បានសម្តែងបានល្អផងដែរ ដោយនាំយកមេដាយមាសមួយទៀតសម្រាប់គណៈប្រតិភូវៀតណាម។

ក្នុងវិញ្ញាសាអត្តពលកម្ម អត្តពលិកបានឈ្នះមេដាយមាសពីរក្នុងវិញ្ញាសា លោតបីជើងបុរស និងរត់ចម្ងាយ ១.៥០០ ម៉ែត្រនារី។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ នៅលើតារាងមេដាយ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមស្ថិតនៅលំដាប់ទីពីរ ដោយមានមេដាយមាស ១៤គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ៨ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ២៧គ្រឿង។ ប្រទេសថៃឈរនៅលំដាប់កំពូល បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលំដាប់ទីបី៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

