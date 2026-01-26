ព័ត៌មាន
រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងធានាតុល្យភាពសំខាន់ៗ
ក្នុងសម័យប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗ ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឈានដល់ ៨,០២% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងទម្លុះទម្លាយ កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខ ។
នាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំឲ្យអនុវត្តន៍គោលនយោបាយសារពើពន្ធបើកចំហ និងប្រមូលផ្តុំ ជាមួយគោលនយោបាយពន្ធដារ និងថ្លៃសេវាសមហេតុផល ដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ ឆ្ពោះទៅរកសម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើន; មានវិធានការបង្កើនចំណូល និងកាត់បន្ថយការចំណាយ ដោយបង្កើនការចំណាយលើសន្តិសុខ ការពារជាតិ កត្តាជំរុញកំណើន និងសុខុមាលភាពសង្គម។ ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធន នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើថា៖
"អភិវឌ្ឍទីផ្សារមាស ទីផ្សារភាគហ៊ុន ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ទីផ្សារដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន...។ ទាំងអស់នេះត្រូវតែធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម។ កសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ផ្នែក និងវិស័យទាំងអស់ ឈរលើមូលដ្ឋាននោះ អភិវឌ្ឍទីផ្សារប្រកបដោយតម្លាភាព សុវត្ថិភាព បើកចំហ ដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល កាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រជាជន និងសហគ្រាស។ ដាក់ឱ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំង យឺតបំផុតគឺថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ ហើយសុក្រឹត្យក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិដើម្បីជំរុញទីផ្សារមូលធន"។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជាពិសេសគោលដៅកំណើន នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦ ដោយបង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងចលរសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ និងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ ទាំងមូល៕