ព័ត៌មាន
រកឃើញអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១៦៨ឈុត នៅឧទ្យានឡេធីរៀង
យោងតាមលោក ង្វៀន ម៉ាញ គឿង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជននៅក្នុងទីក្រុង ការស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនគឺជាកិច្ចការនយោបាយដ៏សំខាន់ ទៀងទាត់ និងយូរអង្វែងរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ។ ការស្វែងរកនឹងបន្តរហូតដល់ពេលកំណត់ ប្រមូលផ្តុំបានអដ្ឋិធាតុនៅសេសសល់ទាំងអស់។ លទ្ធផលនៅឧទ្យានឡេធីរៀងក៏បម្រើជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ទីក្រុង ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះនាពេលអនាគតផងដែរ៕