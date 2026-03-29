យុទ្ធនាការម៉ោងផែនដីលើកទី២ ឆ្នាំ ២០២៦៖ សន្សំសំចៃអគ្គិសនីបាន ៤៦៣.០០០ គីឡូវ៉ាត់
យោងតាមព័ត៌មាននិងទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងទីផ្សារអគ្គិសនីជាតិ (NSMO) បន្ទាប់ពីការបិទភ្លើងមួយម៉ោង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការម៉ោងផែនដីឆ្នាំ២០២៦ (ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០ យប់ ដល់ម៉ោង ៩:៣០ យប់ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦) ប្រទេសទាំងមូលបានសន្សំសំចៃអគ្គិសនីបាន ៤៦៣.០០០ គីឡូវ៉ាត់។ លទ្ធផលនេះបន្តបញ្ជាក់ អំពីប្រសិទ្ធភាពរីកសាយភាយនៃយុទ្ធនាការម៉ោងផែនដី នៅក្នុងប្រទេសវៀត ណាម ដែលមិនត្រឹមតែនៅតែជាព្រឹត្តិការណ៍និមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងបន្តិចម្តងៗ ទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងសហគមន៍។ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការអនុវត្ត យុទ្ធនាការនេះបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើតទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ថាមពល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការការពារបរិស្ថាន និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ។
យុទ្ធនាការម៉ោងផែនដីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមានទ្រង់ទ្រាយសកល ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០៧ ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក បានទាក់ទាញការចូលរួមពីប្រទេស និងតំបន់ដែនដីជិត២០០។ ឆ្នាំ២០២៦ គឺជាលើកទី១៨ ដែលប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ៕