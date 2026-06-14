Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

“មាតុភូមិសុខសាន្ត” បង្ហាញឡើងវិញនូវសមរភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជន

នាយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងនគរបាលបានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ រៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស។

សិល្បករសម្តែងក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈ "មាតុភូមិសន្តិភាព" (រូបថត៖ ហុងដាត/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម)

កម្មវិធីនេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្តាព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរខួបលើក ទី៧ ៨ នៃទិវាលោកប្រធានហូជីមិញ ចែញសេចក្តីអំពាវនាវឱ្យមានការប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ ខួបលើកទី៥០ នៃទីក្រុងសៃហ្គន - យ៉ាឌិញ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការតាមលោកប្រធានហូជីមិញ និងខួបលើកទី៨០ នៃទិវាប្រពៃណីនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជន។

ចំណុច​លេចធ្លោ​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​គឺ​ការ​សម្តែង​ឡើងវិញ​នូវ​ខ្សែបន្ទាត់​ផ្គត់ផ្គង់​យុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់​សន្តិសុខ​ភាគខាងត្បូង​ក្នុងអំឡុង​ពេល​នៃ​សង្គ្រាម​តស៊ូ​ប្រឆាំង​នឹង​សហរដ្ឋអាមេរិក។ កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​វិញ​នូវ​រូបភាព​របស់កម្មាភិបាលនគរបាល​ឆ្នើម​ជាង ១១.០០០ នាក់​មកពី​ភាគខាងជើង​ដែល​បាន​ឆ្លងកាត់​ជួរភ្នំ ទ្រឿង​សឺន ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ភាគខាងត្បូង។ កម្មាភិបាលនគរបាល​ទាំងនេះ​បាន​នៅ​ជិត​ប្រជាជន សាងសង់​មូលដ្ឋាន​បដិវត្តន៍ ការពារ​សុវត្ថិភាព​របស់​ភ្នាក់ងារ​សំខាន់ៗ​យ៉ាង​ពេញលេញ និង​រក្សា​ខ្សែបន្ទាត់​ទំនាក់ទំនង និង​ទីតាំង​សន្តិសុខ​នៅ​ចំ​កណ្តាល​តំបន់​សត្រូវ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីការងារនៅប្រទេសទុយនីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអាល់ហ្សេរី ដែលក៏គ្របដណ្តប់ប្រទេសទុយនីស៊ីផងដែរ ដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម Hoang Duc Nhuan បានសម្របសម្រួលជាមួយសហព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសិប្បកម្មទុយនីស៊ី (UTICA) ដើម្បីរៀបចំសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអាជីវកម្មមកពីភាគីទាំងពីរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top