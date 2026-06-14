ព័ត៌មាន
“មាតុភូមិសុខសាន្ត” បង្ហាញឡើងវិញនូវសមរភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជន
កម្មវិធីនេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្តាព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរខួបលើក ទី៧ ៨ នៃទិវាលោកប្រធានហូជីមិញ ចែញសេចក្តីអំពាវនាវឱ្យមានការប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ ខួបលើកទី៥០ នៃទីក្រុងសៃហ្គន - យ៉ាឌិញ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការតាមលោកប្រធានហូជីមិញ និងខួបលើកទី៨០ នៃទិវាប្រពៃណីនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជន។
ចំណុចលេចធ្លោនៃកម្មវិធីនេះគឺការសម្តែងឡើងវិញនូវខ្សែបន្ទាត់ផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិសុខភាគខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក។ កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងវិញនូវរូបភាពរបស់កម្មាភិបាលនគរបាលឆ្នើមជាង ១១.០០០ នាក់មកពីភាគខាងជើងដែលបានឆ្លងកាត់ជួរភ្នំ ទ្រឿងសឺន ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូង។ កម្មាភិបាលនគរបាលទាំងនេះបាននៅជិតប្រជាជន សាងសង់មូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ ការពារសុវត្ថិភាពរបស់ភ្នាក់ងារសំខាន់ៗយ៉ាងពេញលេញ និងរក្សាខ្សែបន្ទាត់ទំនាក់ទំនង និងទីតាំងសន្តិសុខនៅចំកណ្តាលតំបន់សត្រូវ៕