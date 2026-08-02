ព័ត៌មាន
មហោស្រពហ៊្វេ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ចាប់ផ្តើមពិធីបុណ្យសរទរដូវពោរពេញដោយអត្តសញ្ញាណនៃរដ្ឋធានីបុរាណ
ពេញមួយខែសីហា គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ "ទិវាបុណ្យកីឡាហ្វ៊េ ដើម្បីសុខភាពសហគមន៍" ដែលមានសកម្មភាពចំនួន ១៩ ដែលរៀបចំឡើងរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏រស់រវើកផ្សេងទៀតនៃពិធីបុណ្យសរទរដូវ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ ជាស្ពានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ និងការតភ្ជាប់ បង្កើតលំហវប្បធម៌ និងស្មារតីតម្លាភាព បង្កើនសាមគ្គីភាពរវាង ហ៊្វេ ជាមួយបណ្តាខេត្ត និងទីក្រុងដទៃទៀត; លើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហការអាជីវកម្ម និងជំរុញទេសចរណ៍។ ជាពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ពិធីបុណ្យបេតិកភណ្ឌ និងតន្ត្រីអន្តរជាតិ Hue - "Hue Wonderverse Music Fest ២០២៦" នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីលានមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាទីក្រុងហ៊្វេ ដោយផ្តល់ជូនការចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យជាតិនៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា។
នៅក្នុងខែកញ្ញា ពិធីបុណ្យសរទរដូវ ដែលជាផ្នែកមួយនៃមហោរស្រពហ៊្វេ ឆ្នាំ ២០២៦ នឹងរួមបញ្ចូលសកម្មភាពដូចជា៖ ការប្រណាំងទូកប្រពៃណីទីក្រុងហ៊្វេលើទន្លេហឿង...។ លើសពីនេះ កម្មវិធី "រាត្រីព្រះច័ន្ទពេញវង់នៃព្រះបរមរាជវាំង" ទទួលបុណ្យព្រះច័ន្ទពេញវង់ ក្នុងលំហរបរមរាជវាំងហ៊្វេ ជាមួយនឹងការឆ្លងពិសោធន៍យ៉ាងសម្បូរបែប។
ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យប្រពៃណី លំហរសិល្បៈពិសេស និងកម្មវិធីតន្ត្រីទំនើប ពិធីបុណ្យសរទរដូវ - មហោរស្រពហ៊្វេ ២០២៦ រំពឹងថា នឹងនាំមកជូនអ្នកទស្សនានូវសរទរដូវដ៏រំជួលចិត្តនៅក្នុងបេះដូងនៃទីក្រុងបុរាណនេះ៕