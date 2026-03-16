ព័ត៌មាន

មហោស្រពទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៦ គូសសញ្ញាសម្គាល់ថ្មីៗជាច្រើន

នាយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា នៅឧទ្យានថុងញ៉ាត មហោស្រពទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៦ បានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការរៀបចំរយៈពេលបីថ្ងៃ។
មហោស្រពទេសចរណ៍ហាណូយឆ្នាំ ២០២៦។ រូបថត៖ Đuc Anh/VOV5

មហោស្រពទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៦ បានបង្កើតបរិយាកាសសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ តភ្ជាប់ ឆ្លងបទពិសោធន៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍វិសេសវិសាលរបស់ទីក្រុងហាណូយ; បើកចេញឱកាសសម្រាប់មូលដ្ឋាននិងសហគ្រាសទេសចរណ៍ ឧទ្ទេសនាមផលិតផលថ្មីៗ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព។

មហោស្រពនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីធ្លាដ៏អំទូលាយ បៃតង និងស្និទ្ធស្នាលជាមួយធម្មជាតិ; បង្កើនសកម្មភាពឆ្លងបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ដូចជាការបង្ហាញសិប្បកម្មប្រពៃណី ការភ្លក់តែ ភោជនាហារ និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌។ លើសពីនេះ មហោស្រពក៏បានជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ និងបទពិសោធន៍ VR360 បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងរ៉ូបូតទទួលភ្ញៀវ; ទន្ទឹមនឹងនោះ ផ្សព្វផ្សាយសារនៃទេសចរណ៍បៃតងផងដែរ។

មហោស្រពនេះ មានការចូលរួមពីខេត្ត និងទីក្រុងដូចជា Khanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Ninh, Tuyen Quang, Nghe An, Gia Lai និង Quang Ninh បានបង្កើតបទពិសោធន៍ដ៏គយួរឲ្យទាក់ទាញជាច្រើន ទាក់ទងនឹងទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារនៃមូលដ្ឋានទាំងនេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

លោកអគ្គលេបក្ស តូ ឡឹម៖ ទីក្រុងហៃផុងត្រូវកែលម្អគំរូកំណើន ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហៃផុង ត្រូវការកែលម្អគំរូកំណើនរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
