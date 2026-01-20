ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស៖ របកគំហើញក្នុងការត្រិះរិះរបស់បក្ស
មហាសន្និបាតលើកនេះ ក៏បានកត់ត្រានូវរបកគំហើញជាច្រើនក្នុងការដឹកនាំរបស់បក្ស ក្នុងនោះមានការរួមបញ្ចូលលើកដំបូងនៃឯកសារសំខាន់ៗ ចំនួនបី ដែលកំណត់គំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយ ខណៈដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានសាកល្បងក្នុងការអនុវត្តមុនពេលដាក់ជូនមហាសន្និបាត។
អញ្ជើញវាយតម្លៃអំពី សេចក្តីព្រាងឯកសារដែលដាក់ជូនមហាសន្និបាត លើកទី១៤ របស់បក្ស លោកស្រី ត្រឹន ធី ញី ហា អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន និងឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភា បានថ្លែងថា៖ “លក្ខណៈពិសេសថ្មីនៃរបាយការណ៍នយោបាយនេះគឺការរួមបញ្ចូលខ្លឹមសារពីឯកសារចំនួនបី រួមមាន៖ របាយការណ៍នយោបាយ របាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងរបាយការណ៍កសាងបក្ស ដោយធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃខ្លឹមសារ ងាយយល់ ងាយចាំ ងាយអនុវត្តន៍”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត ប៊ូយ ឌិញ ផុង នៃបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងឯកសារ។
“របាយការណ៍នយោបាយលើកនេះរួមមានទាំងកម្មវិធីសកម្មភាព ដែលជាលើកដំបូង។ កម្មវិធីសកម្មភាពនេះមានលក្ខណៈជាក់លាក់ខ្លាំង ដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការ និងអង្គការបក្សនីមួយៗ ធនធានដែលបានបែងចែក របៀបបំពេញភារកិច្ច និងរបៀបបង្ហាញរបាយការណ៍យ៉ាងដូចម្ត៉េច…។ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពថ្មីទាំងនេះ ខ្ញុំមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ថា មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ នឹងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗ”។
ក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រ ផាន់ សួន សឺន នៃបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន។
“នៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ សូម្បីតែក្នុងអាណត្តិមហាសន្និបាតតែមួយក៏ដោយ ក៏នៅមានចំណុចថ្មីៗផ្សេងៗគ្នា។ នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១៤ មានចំណុចថ្មីជាច្រើន។ ទីមួយ តួនាទីរបស់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន ពីការត្រូវបានបដិសេធ ត្រូវបានទទួលស្គាល់តែក្នុងដែនកំណត់ជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់មកត្រូវបានចាត់ទុកស្មើភាពគ្នាជាមួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀត ឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថា ជារបកគំហើញមួយនៅក្នុងមនោគមវិជ្ជា ទ្រឹស្តី និងការយល់ដឹង ដែលក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ”។
លោក ង្វៀន ឌឹក ហា នៃ គណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម បានវាយតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការពិតដែលថា ឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ ជាលើកដំបូង បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការការពារបរិស្ថានក៏ជាភារកិច្ចស្នូលផងដែរ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បក្សក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយចីរភាព។
ជាមួយនឹងចំណុចថ្មីៗជាច្រើនក្នុងការត្រិះរិះ មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស បើកចេញសម័យកាលថ្មីមួយ ដោយយកការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនជារង្វស់ដ៏ធំបំផុត៕
ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៣០ បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានឆ្លងកាត់មហាសសន្និបាតបក្សចំនួន ១៤ លើក។ ក្នុងចំណោមនោះ មហាសន្និបាតលើកទី ១ បានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៣៥ នៅទីក្រុងម៉ាកាវ ប្រទេសចិន; មហាសន្និបាតបក្សលើកទី៤ បានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៦ នៅទីក្រុងហាណូយ គូសសញ្ជាមហាសន្និបាតលើកដំបូង បន្ទាប់ពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡើងវិញ; មហាសន្និបាតបក្សលើកទី ៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៦ នៅទីក្រុងហាណូយ បានផ្តួចផ្តើមដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។ មហាសន្និបាតបក្សលើកទី៧ ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩១ នៅទីក្រុងហាណូយ គឺជាមហាសន្និបាតដំបូង ដែលបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយ កសាងប្រទេសជាតិក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលទៅកាន់សង្គមនិយម។ មហាសន្និបាតបក្ស លើកទី៨ ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៦ នៅទីក្រុងហាណូយ គឺជាចំណុចរបត់មួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់ប្រទេសទៅកាន់យុគសម័យថ្មីមួយ គឺយុគសម័យនៃឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មដែលបង្កើនល្បឿន; មហាសន្និបាតលើកទី១៣ ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងហាណូយ បានកំណត់គោលដៅខួបមួយសតវត្សរ៍ពីរ៖ នៅឆ្នាំ២០៣០ វៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើប និងមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់។ នៅឆ្នាំ២០៤៥ ប្រទេសវៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។
មហាសន្និបាតលើកទី១៤ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ មានប្រធានបទ៖ «ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿងរបស់បក្ស រួមកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីអនុវត្តន៍ប្រកបដោយជោគជ័យរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិដល់ឆ្នាំ២០៣០; ការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងជាយុទ្ធសាស្ត្រ ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងរឹងមាំបោះជំហានក្នុងយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខរបស់ប្រទេសជាតិ ដើម្បីសន្តិភាព ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ វិបុលភាព អរិយធម៌ សុភមង្គល រឹងមាំបោះជំហានឡើងសង្គមនិយម។ បាវចនារបស់មហាសន្និបាតគឺ៖ “សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - វិន័យ - របកគំហើញ - អភិវឌ្ឍន៍”។