មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស៖ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាម
អគ្គលេខាធិការនៃប្លុកឆ្ពោះទៅមុខឥណ្ឌាទាំងមូល(AIFB)លោកសាស្ត្រាចារ្យ G. Devarajan បានបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាម ដោយបើកចេញយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរថ្មីការត្រិះរិះ អភិបាលកិច្ចផ្តោតលើមនុស្ស និងម្ចាស់ការធ្វើសមាហរណកម្ម។
លោកជឿជាក់ថា ការដែលវៀតណាមដាក់មនុស្សជាមជ្ឈភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ការភ្ជាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពសង្គម និងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ ផលប្រយោជន៍ជាតិ បង្ហាញពីវិធីសាស្រ្ត “ចាស់ទុំ និងពោរពេញដោយទំនុកចិត្ត”។ លោកសាស្ត្រាចារ្យ G. Devarajan បានកោតសរសើរជាពិសេសចំពោះការដាក់ចេញនូវការការពារបរិស្ថានរបស់មហាសន្និបាតលើកទី១៤ ឲ្យសមស្របនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ លោកជឿជាក់ថា នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ២០៣០ និងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០៤៥។
លើសពីនេះ លោកសាស្ត្រាចារ្យ G. Devarajan ចាត់ទុកការបង្កើនតួនាទី គោលនយោបាយការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិរបស់វៀត ណាមថា ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឋានៈកាន់តែកើនឡើងរបស់ខ្លួន៕