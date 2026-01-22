ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បង្ហាញសារនៃស្ថិរភាពនិងតុល្យភាពនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលជាច្រើន
នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Claude
Blanchemaison អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅវៀតណាម (១៩៨៩-១៩៩៣)
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) ប្រចាំនៅទីក្រុងប៉ារីស
ក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
យោងតាមលោក Blanchemaison មហាសន្និបាតលើកទី១៤ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទនៃតំបន់ និងអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលជាច្រើន ដែលក្នុងនោះ ពិភពលោកកំពុងបង្ហាញពីលក្ខណៈពហុប៉ូលកាន់តែខ្លាំងឡើង ហើយមហាអំណាចមានទំនោរអះអាងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់របស់វៀតណាម ជាប្រទេសដែលបានធ្វើសមាហរណកម្មដោយជោគជ័យទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងមានគោលនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយ... ត្រូវបានពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។ លោកបានកត់សម្គាល់ថា វៀតណាមបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស ដោយសារបរិយាកាសស្ថិរភាព កម្លាំងពលកម្មមានជំនាញខ្ពស់ និងបណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីយ៉ាងទូលំទូលាយ។ លោកជឿជាក់ថា សារនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ នឹងត្រូវបានវិនិយោគិនយកចិត្តទុកដាក់ពិសេស ទាក់ទងនឹងស្ថិរភាពគោលនយោបាយ និងបើកចេញឱកាសថ្មីៗសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើប៕