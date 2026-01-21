ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន លើកច្បាស់ពីគោលដៅកំណើនរបស់វៀតណាម
អត្ថបទរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo បានវាយតម្លៃថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់លើការកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងការអនុវត្តគោលនយោបាយការទូតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
កាសែត Nikkei បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ កំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់វៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់ ១០% ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខ និងអបអរសាទរខួប ១០០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០៣០។ អត្ថបទក៏បានចាត់ទុកថា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខនឹងមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការចូលរួម ជួរប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ នាពេលអនាគត។
កាសែត Mainichi បានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីគោលដៅរបស់វៀតណាមរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ គឺក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។ យោងតាមអត្ថបទនេះ នេះគឺជាគោលដៅដែលពោពេញទៅដោយបញ្ហាសាកល្បង ប៉ុន្តែអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នឹងមានការកែទម្រង់ជាមូលដ្ឋានលើគំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។
ទាក់ទងនឹងគោលដៅកំណើនរបស់វៀតណាមដែរ កាសែត Sankei បានវិភាគថា វៀតណាមកំពុងផ្តល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងការអនុវត្តគោលមាគ៌ាកិច្ចការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ពហុភាគីភាវូបនីយកម្ម និងពិពិធកម្មទំនាក់ទំនង៕