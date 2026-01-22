ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បញ្ចប់វគ្គពិភាក្សា៖ ឯកភាពគ្នាខ្ពស់លើខ្លឹមសារក្នុងឯកសារនៃមហាសន្និបាត
បទអន្តរាគមន៍នានាផ្តោតលើខ្លឹមសារស្នូលនៃឯកសារ និងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាជន កម្មាភិបាល និងបក្ខជន។ ការពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ផុសផុល ស្មោះត្រង់ និងប្រជាធិបតេយ្យ។ គណៈប្រធាននៃមហាសន្និបាតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះខ្លឹមសារនៃបទអន្តរាគមន៍និងការផ្ដល់មតិយោបល់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រតិភូដែលចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាត។ អញ្ជើញថ្លែងមតិបញ្ចប់វគ្គពិភាក្សា លោក Tran Cam Tu តំណាងអចិន្រ្តៃយ៍នៃគណៈលេខា បានឲ្យដឹងថា៖
“ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សានៅមហាសន្និបាត មតិទាំងអស់មានការឯកភាពគ្នាខ្ពស់លើសេចក្តីព្រាងឯកសារដែលបានដាក់ជូនមហាសន្និបាតលើកទី១៤។ មហាសន្និបាតនឹងប្រគល់ឱ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៤ ក្រេបយកមតិយោបល់ដើម្បីបង្ហើយ ឯកសារ ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំបិទ”។
នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ មហាសន្និបាតនឹងបន្តធ្វើការតាមរបៀបវារៈ៕