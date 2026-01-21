ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់របស់វៀតណាម
កាសែត កម្ពុជាថ្មីប្រចាំថ្ងៃ
បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា "មេដឹកនាំកំពូលវៀតណាម
ប្ដេជ្ញាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឱ្យកើនលើស ១០% ទោះមានឧបសគ្គសកល"។
អត្ថបទនេះបានដកស្រង់សុន្ទរកថារបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា
មហាសន្និបាតលើកទី១៤ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទនៃការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន
ចាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់ រហូតដល់ជំងឺរាតត្បាត...
ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី លោកបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមនឹងបន្តបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ
កែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
និងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព
និងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជាតិ។
មុននោះ
គេហទំព័រព័ត៌មាន Fresh News ក៏បានបង្ហោះបទវិភាគមួយដែលបញ្ជាក់ថា
ទោះបីជាបរិបទពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនស្ថិតស្ថេរ និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបានក៏ដោយ
ប៉ុន្តែវៀតណាមបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបយ៉ាងហោចណាស់ ១០%
ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។ អត្ថបទនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា
វៀតណាមកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍន៍គំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី
ដែលវិស័យឯកជនត្រូវបានកំណត់ជាចំណុចកណ្តាល និងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋដើរតួនាទីនាំមុខគេ។
នៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថា «វៀតណាមបើកមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស៖ ការសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិ ជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ ៥ ឆ្នាំ» ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (TVK) បានរាយការណ៍ថា មហាសន្និបាតបានបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយ ដោយមានការចូលរួមពីប្រតិភូចំនួន ១.៥៨៦ នាក់ ដែលតំណាងឱ្យបក្ខជនជាង ៥,៦ លាននាក់ទូទាំងប្រទេស។ មហាសន្និបាតនឹងពិភាក្សា និងអនុម័តលើឯកសារសំខាន់ៗ ព្រមទាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ផងដែរ៕