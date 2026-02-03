ព័ត៌មាន
មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌថាំង ឡុង-ហាណូយ រៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនអបអរសាទរបុណ្យតេតឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦
សកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ (ពោលគឺ ថ្ងៃទី១៤ ខែទី១២ តាមច័ន្ទគតិ ឆ្នាំម្សាញ់សប្តស័ក) ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ (ពោលគឺ ថ្ងៃទី៩ នៃខែទី១ តាមច័ន្ទគតិនៃឆ្នាំមមីអដ្ឋស័ក) ដោយបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកនូវបរិយាកាសនៃបុណ្យតេតរាជវង្ស ក្នុងសម័យកាលលេទ្រុងហ៊ុង (១៥៣៣-១៧៨៩) និងបុណ្យតេតប្រពៃណីថាំងឡុងបុរាណ ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ។
ចំណុចសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីរួមមានការតាំងពិព័រណ៍តាមប្រធានបទ។ កន្លែងតាំងពិព័រណ៍បុណ្យតេតប្រពៃណីនេះ បង្ហាញពីសកម្មភាពបុណ្យតេតរបស់គ្រួសារអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយ ជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ដូចជា ការគោរពបូជាបុព្វបុរស ការព្យួរគំនូរបុណ្យតេត ការធ្វើនំអន្សម ការសុំអក្សរផ្ចង់ដ៏មានពរនៅដើមឆ្នាំ ជូនពរឆ្នាំថ្មី ការជូនអាំងបាវ និងការរីករាយជាមួយផ្កានិទាឃរដូវ... ទាំងអស់នេះមានស្លាកស្នាមវប្បធម៌ និងស្ថាបត្យកម្មដ៏វិសេសវិសាលរបស់ថាំងឡុងបុរាណ។ ក្នុងឱកាសនេះ មជ្ឈមណ្ឌលក៏រៀបចំពិព័រណ៍រូបថតឯកសារ "បុណ្យតេតក្នុងការចងចាំ" ដែលបង្ហាញរូបភាពដ៏មានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបុណ្យតេតនៅទីក្រុងហាណូយ និងភាគខាងជើងវៀតណាម។ ការតាំងពិព័រណ៍ "បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម - ភាពរស់រវើកពីប្រពៃណីដល់សម័យទំនើប"៕