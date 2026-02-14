ព័ត៌មាន
ភាពជោគជ័យនៃពិព័រណ៍និទាឃរដូវគឺជាសក្ខីភាពនៃកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិ
មានអ្នកទស្សនាជាង ៥០ ម៉ឺននាក់ ហើយប្រាក់ចំណូលពីការលក់ដោយផ្ទាល់សរុបត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង ១១,៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនត្រូវបានចុះហត្ថលេខា។
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា ភាពជោគជ័យនៃពិព័រណ៍ គឺស្ថិតនៅក្នុងការតភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ ការតភ្ជាប់អាជីវកម្មជាមួយអាជីវកម្ម និងការតភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយអ្នកផលិត និងអាជីវករ។ ពិព័រណ៍គឺជាសក្ខីភាពនៃកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិ ជាកម្លាំងនៃជំនឿជាក់ ស្មារតីសាមគ្គីភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាឈានទៅមុខដោយខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរ។
“ពិព័រណ៍នេះគឺកាណាល់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់ជំរុញការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយនៃកំណើន; ជាស្ពានដ៏សកម្មដែលតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ; ជាសក្ខីភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា សេចក្តីប្រាថ្នា “ឈានទៅរកកំពស់ថ្មី” និង “ការគ្របដណ្តប់” នៃទំនិញនិងម៉ាកយីហោវៀតណាមលើទូទាំងពិភពលោក។ ភាពជោគជ័យនៃពិព័រណ៍នេះបានបញ្ជាក់ពីការស្វាគមន៍ មោទនភាព និងអាទិភាពដាច់ខាតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិចំពោះផលិតផលជាតិដែលមានគុណភាពលេចធ្លោ ការរចនាបែបទំនើប ក៏ដូចជាសមាមាត្របញ្ញាខ្ពស់”។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃពិព័រណ៍ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មផ្តោតលើការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តន៍ចលនា "ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម" ដែលផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពី "ការផ្តល់អាទិភាព" ទៅជា "ការទុកចិត្តស្រឡាញ់" និង "មោទនភាព" នៅពេលប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម។
ចំពោះសហគមន៍ធុរកិច្ច លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យដើរឈានមុខគេជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល - ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង; ប្ដេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទំនិញក្លែងក្លាយនិងទំនិញមានគុណភាពខ្សោយ៕