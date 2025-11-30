ព័ត៌មាន
ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេ បើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរីកចម្រើន
ទាក់ទងនឹងអត្ថន័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ
ចំពោះទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ប្រ៊ុយណេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Tran Anh Vu បានឲ្យដឹងថា៖ “ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ
បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹង
និងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់
បន្ទាប់ពីបានលើកកំពស់ទៅជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងឆ្នាំ
២០១៩។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សា
និងវាយតម្លៃការអនុវត្តវិស័យសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាល
២០២៣-២០២៧
ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកហ្វាម មិញ ជីញ នាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។ ជាពិសេស
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការដើម្បីពង្រឹង
និងពង្រីកទស្សនៈសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ និងអាទិភាព ដូចជា៖ នយោបាយ ការទូត
ការពារជាតិ សន្តិសុខ ថាមពល ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងប្រជាជន”។
យោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tran Anh Vu ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ វៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេ គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហាឡាល និងបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យនេសាទ ជាពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)៕