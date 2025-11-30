Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេ បើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរីកចម្រើន

ក្នុងឱកាសដែលស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ហាជី ហាសាណាល់ បូលគីយ៉ា (Haji Hassanal Bolkiah) យាងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេ Tran Anh Vu អញ្ជើញមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ប្រចាំការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន អំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ច យថាទស្សន៍សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីររំពឹងថា នឹងមានការបោះជំហានយ៉ាងខ្លាំងក្លានាពេលខាងមុខ។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង ជួបជាមួយស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដារូសាឡឹម ហាជី ហាសាណាល់ បូលគីយ៉ា នៅសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៥។ (រូបថត៖ VNA)

ទាក់ទងនឹងអត្ថន័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ចំពោះទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ប្រ៊ុយណេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Tran Anh Vu បានឲ្យដឹងថា៖ “ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់ បន្ទាប់ពីបានលើកកំពស់ទៅជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សា និងវាយតម្លៃការអនុវត្តវិស័យសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាល ២០២៣-២០២៧ ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញ នាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។ ជាពិសេស ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកទស្សនៈសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ និងអាទិភាព ដូចជា៖ នយោបាយ ការទូត ការពារជាតិ សន្តិសុខ ថាមពល ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងប្រជាជន”។

យោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tran Anh Vu ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ  វៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេ គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហាឡាល និងបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យនេសាទ ជាពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងដាណាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាភស្តុភារកម្មវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ភស្តុភារកម្មវៀតណាម - ស្ទុះឈានចូលយុគសម័យថ្មី" លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជីញ មានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មភស្តុភារកម្មនឹងបន្តច្នៃប្រឌិតអភិបាលកិច្ច តភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតី "ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង នវានុវត្តន៍ ច្នៃប្រឌិត សាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ" ដើម្បីឆ្ពោះឈានដល់តំបន់ និងពិភពលោក។ វេទិកានេះ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីប្រតិភូទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់។
