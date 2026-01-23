ព័ត៌មាន
ព្រះមហាក្សត្រ ផ្ញើសារអបអរសាទរជូន លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam)
លោក តូ ឡឹម (To Lam) អគ្គលេខាបក្ស និងព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ទ្រី យុង – VNA
ក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរ របស់ព្រះមហាក្សត្រ បានសរសេរថា «ក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ និងសូមអបអរសាទរ ចំពោះ លោក TO Lam ដែលត្រូវបានមហាសន្និបាត តំណាងទូទាំង ប្រទេសលើកទី១៤ របស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦។
ខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ឯកលោកអគ្គលេខាបក្ស នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នឹងទទួលបានមហាជោគជ័យ មានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើន ជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យ និងរក្សាបាននូវតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ និងនៅក្នុងពិភពលោក។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្រជាជាតិយើងទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម កាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធល្អ ហើយបន្តរក្សានៅសន្តិភាព ស្ថេរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បានកាន់តែល្អប្រសើរ ថែមទៀត។
ខ្ញុំសូមជូនពរលោកអគ្គលេខាបក្ស សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ បានប្រកបតែនឹង សេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការ និងទទួលបានមហាជ័យជម្នះថ្មីៗថែមទៀត ក្នុងបេសកកម្ម ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិ និងប្រជាជនវៀតណាម កុំបីអាក់ខានឡើយ។
សូម លោកអគ្គលេខាបក្ស ទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីខ្ញុំ»៕