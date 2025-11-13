ព័ត៌មាន
ព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម
ក្នុងដំណើរព្រះរាជទស្សនកិច្ចនេះ ព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី និងគណៈប្រតិភូបានដាក់កម្រងផ្កា និងចូលវិមានតម្កល់សព គោរពវិញ្ញាណក្ខណ្ឌលោកប្រធានហូជីមិញ; ដាក់កម្រងផ្កានៅស្តូបរំឮកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌវីរជនពលី។
ប្រធានរដ្ឋលោក លឿងគឿង បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ និងជួបពិភាក្សាជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Abdullah II Ibn Al Hussein។ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ និងប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រិន ថាញ់មិន បានទទួលជួបជាព្រះមហាក្សត្រ Aហ្ស៊កដានី។
នៅក្នុងបណ្តាកិច្ចពិភាក្សា កិច្ចប្រជុំ និងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដោយចាត់ទុកថា វៀតណាម និងហ្ស៊កដានីមានភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនអំពីឆន្ទៈមោះមុត និងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យជាតិនិងរំដោះជាតិ; មានសក្តានុពលជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទៀតផង៕