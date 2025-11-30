Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាស់សាណាល់ បុលគៀស យាងមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ព្រះចៅស៊ុលតង់ នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ហាជី ហាស់សាណាល់ បុលគៀស បានយាងដល់ទីក្រុងហាណូយ ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង។

 លោកប្រធានរដ្ឋ Luong Cuong ជួបពិភាក្សាជាមួយ ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាស់សាណាល់ បុលគៀស  ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ក្នុង​ឱកាសអញ្ជើញ​ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ Apec ឆ្នាំ២០២៥។ រូបថត៖ Lam Khanh-VNA

 

គណៈប្រតិភូដែលទទួលស្វាគមន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណូយបៃ រួមមានវត្តមាន៖ ប្រធានខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋ លោក លេ ខាញ់ហៃ; អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ង្វៀន ម៉ាញ គឿង; ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេ ត្រឹន អាញ វូ; អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ ង្វៀន ម៉ាញ ក្វៀន។ នៅខាងប្រ៊ុយណេ មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទីពីរនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដាតូ អេរីវ៉ាន់ ពេហ៊ីន យូសូហ្វ; ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រ៊ុយណេប្រចាំប្រទេសវៀតណាម ដាទីន ហាជី ហាលីម៉ា ម៉ាឡាយ ហាជី យូសូហ្វ។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សា និងវាយតម្លៃការអនុវត្តវិស័យសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាល ២០២៣ - ២០២៧ ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ (ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣)។ ជាពិសេស ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការ ពង្រឹងនិងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ និងអាទិភាពដូចជា នយោបាយ-ការទូត ការពារជាតិ-សន្តិសុខ ថាមពល ហាឡាល ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន ក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យដែលភាគីទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍ និងមានតម្រូវការក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

សម្រាប់ប្រ៊ុយណេ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរបស់ប្រ៊ុយណេចំពោះវៀតណាម ក្នុងនាមជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)។ ចំពោះ វៀតណាម ការស្វាគមន៍ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេយាងមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម រួមចំណែកដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអាស៊ាន ពង្រឹងនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងវៀតណាម និងប្រ៊ុយណេ និងរួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ

តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ សុនសៃ ស៊ីផាន់ដូន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវ និងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងការិយាល័យនយោបាយទាំងពីរវៀតណាម-ឡាវ ដោយធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២-៣ ខែធ្នូ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top