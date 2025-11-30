ព័ត៌មាន
ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាស់សាណាល់ បុលគៀស យាងមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម
គណៈប្រតិភូដែលទទួលស្វាគមន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណូយបៃ រួមមានវត្តមាន៖ ប្រធានខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋ លោក លេ ខាញ់ហៃ; អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ង្វៀន ម៉ាញ គឿង; ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេ ត្រឹន អាញ វូ; អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ ង្វៀន ម៉ាញ ក្វៀន។ នៅខាងប្រ៊ុយណេ មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទីពីរនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដាតូ អេរីវ៉ាន់ ពេហ៊ីន យូសូហ្វ; ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រ៊ុយណេប្រចាំប្រទេសវៀតណាម ដាទីន ហាជី ហាលីម៉ា ម៉ាឡាយ ហាជី យូសូហ្វ។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សា និងវាយតម្លៃការអនុវត្តវិស័យសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាល ២០២៣ - ២០២៧ ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ (ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣)។ ជាពិសេស ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការ ពង្រឹងនិងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ និងអាទិភាពដូចជា នយោបាយ-ការទូត ការពារជាតិ-សន្តិសុខ ថាមពល ហាឡាល ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន ក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យដែលភាគីទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍ និងមានតម្រូវការក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។