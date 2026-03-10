ព័ត៌មាន
ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃអាទិត្យក្រហម ឆ្នាំ២០២៦ ទាក់ទាញនិស្សិតមួយចំនួនធំដែលចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តជាប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏ជាកន្លែង ជួបជុំគ្នាសម្រាប់ទឹកចិត្តមេត្តាករុណា ដោយរីកសាយភាយសារ “បរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះមនុស្ស - ជីវិតរបស់អ្នកនិងខ្ញុំ” ទៅកាន់សហគមន៍។ លោក Nguyen Quoc Tung និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Van Hien បានសម្តែងអារម្មណ៍នៅពេលមកបរិច្ចាគឈាមថា៖
“ខ្ញុំគិតថា ខណៈពេលដែលយើងនៅក្មេង និងមានសុខភាពល្អ យើងគួរតែបរិច្ចាគឈាម។ ឈាមមួយដំណក់ដែលយើងបរិច្ចាគ អាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន ហើយនេះពិតជាកាយវិកាគួរឲ្យគោរពណាស់។ នោះក៏ជាកម្លាំងជំរុញដ៏ធំមួយឲ្យខ្ញុំមកទីនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបំផុសស្មារតីយុវវ័យ ស្មារតីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងសហគមន៍ និងរវាងមនុស្សជាមួយមនុស្ស។ សម្រាប់យុវជន នៅពេលបរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះមនុស្ស ក៏បង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរ”។
អស់រយៈពេលជិតពីរទសវត្សរ៍កន្លងមក កម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យក្រហមបានរួមចំណែកដល់ការបរិច្ចាគឈាម ដើម្បីជួយ សង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស និងជំនះពុះពារការខ្វះខាតឈាមក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននិងការព្យាបាល៕