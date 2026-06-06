ព័ត៌មាន
ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះយុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្ពោះដល់អនាគតអាស៊ានប្រកបដោយចីរភាព
ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ អនុទីន ឆានវីរៈគុល មកកាន់ប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨-៩ ខែមិថុនា និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន នៅទីក្រុងហាណូយ តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានមកពីវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសថៃ លោក ផាម វៀតហ៊ុង បានបញ្ជាក់ថា ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលសម្រេចបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាម្តងទៀត និងបានស្នើវិធានការជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ថៃ ឲ្យកាន់តែរឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាង នាពេលអនាគត។
“មិនត្រឹមតែមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមលើកនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏នឹងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន (AFF) ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វៀតណាមដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៣។ ការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុង AFF បង្ហាញពីការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រទេសថៃចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាម ក៏ដូចជាចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រទេសដទៃទៀត ក្នុងនោះមានវៀតណាម សំដៅជំរុញការសន្ទនា និងដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់អាស៊ាន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ន និងកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលកាន់តែសាមគ្គី និងរឹងមាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ”។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ផាម វៀតហុង ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថា វៀតណាម និងថៃដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ាន ក្នុងការរួមចំណែកពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង និងកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានសមត្ថភាពសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕