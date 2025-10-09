ព័ត៌មាន
ពិភពលោកពិបាក់សម្រេចបាននូវគោលដៅបង្កើនថាមពលកកើតឡើងវិញចំនួនបីដងនៅឆ្នាំ ២០៣០
យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយ IEA បានព្យាករណ៍ថា ផលិតភាពថាមពលកកើតឡើងវិញCa សកល នឹងកើនឡើងត្រឹមតែប្រហែល ៤.៦០០ GW ដែលស្មើនឹង ២,៦ ដងនៃកម្រិតនៃឆ្នាំ ២០២២ប៉ុណ្ណោះ ដែលទាបជាងការព្យាករណ៍កាលពីមុនគឺ ៥.៥០០ GW ។ មូលហេតុចម្បងត្រូវបានចាត់ទុកថា ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ បទប្បញ្ញត្តិ និងទីផ្សារចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៤មក។
IEA បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ថាមពលកកើតឡើងវិញជួយប្រទេសជាច្រើនកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលឥន្ធនៈ និងបង្កើនសន្តិសុខថាមពល ខណៈដែលអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាវិនិយោគក្នុងការកែលម្អបណ្តាញថាមពល ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខណៈអាក់រអួលនៃថាមពលកកើតឡើងវិញ៕