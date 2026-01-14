ព័ត៌មាន
ពិនិត្យមើលការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស
នៅទីនេះ លោក ត្រឹន កឹម ទូ បានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវការតុបតែង និងការរៀបចំពិធីនៅសាលធំ; បានត្រួតពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មាន មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនៃក្រសួងនគរបាល បន្ទប់មុខងារ និងការងារសុខាភិបាល...។ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក ត្រឹន កឹម ទូ បានស្នើឲ្យបន្តការសម្របសម្រួលយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជូន ដើម្បីកែសម្រួលភារកិច្ច និងរៀបចំសម្រាប់ការហាត់សមទូទៅដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា; លោកបានស្នើឲ្យអនុគណៈកម្មាធិការគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះ បទប្បញ្ញត្តិ និងតម្រូវការ ដែលទាំងអស់នេះ មានគោលដៅខ្ពស់បំផុត គឺ៖ ធានាឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង៕