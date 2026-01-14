Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិនិត្យមើលការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ អចិន្ត្រៃយ៍ លេខាធិការដ្ឋាន ប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស លោក ត្រឹន កឹម ទូ រួមជាមួយសមាជិកដទៃទៀតនៃអនុគណៈកម្មាធិការ បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការរៀបចំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះ។
សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋានលោក ត្រឹន កឹម ទូ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មាននៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ (រូបថត៖ VNA)
 

នៅទីនេះ លោក ត្រឹន កឹម ទូ បានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវការតុបតែង និងការរៀបចំពិធីនៅសាលធំ; បានត្រួតពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មាន មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនៃក្រសួងនគរបាល បន្ទប់មុខងារ និងការងារសុខាភិបាល...។ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន  លោក ត្រឹន កឹម ទូ បានស្នើឲ្យបន្តការសម្របសម្រួលយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជូន  ដើម្បីកែសម្រួលភារកិច្ច និងរៀបចំសម្រាប់ការហាត់សមទូទៅដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា;  លោកបានស្នើឲ្យអនុគណៈកម្មាធិការគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះ បទប្បញ្ញត្តិ និងតម្រូវការ ដែលទាំងអស់នេះ មានគោលដៅខ្ពស់បំផុត គឺ៖ ធានាឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តអេហ្ស៊ីប លោក Salah Adly Abdelhafiz បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាមអស់រយៈពេលជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ។
