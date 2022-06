Hoi An អារម្មណ៍នារដូវក្តៅ គឺជាប្រធានបទពិសេសបំផុតមួយក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ - Quang Nam ២០២២ ជាមួយសកម្មភាព ព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោ និងគួរឲ្យទាក់ទាញជាច្រើន។ ជាការចាប់ផ្តើមរដូវទេសចរណ៍ឆ្នេរសមុទ្រឆ្នាំនេះ គឺមហោស្រពតន្ត្រី និងអាហារនៅឆ្នេរសមុទ្រ An Bang។ កម្មវិធីនេះមានស្តង់បង្ហាញម្ហូបអាហារ អាស៊ី-អឺរ៉ុបចំនួន ២៥ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពដូចជា៖ ទិវាបុណ្យបង្ហោះខ្លែង; Carnival ; មហោស្រពច្រៀង Ho Khoan ការសម្តែងប្រជាប្រិយ Ba Trao ; សកម្មភាពក្រោមប្រធានបទ "Cu Lao Cham - កោះបៃតងនៃរឿងព្រេងនិទាន"; ពិព័រណ៍រូបថត "ប្រជាជន Hoi An ជាមួយកោះសមុទ្រនៃមាតុភូមិ" ផ្សារណាត់ Tan Thanh សកម្មភាពឆ្លងបទពិសោធន៍ Yoga និងសកម្មភាពកីឡាសមុទ្រជាច្រើន។



ក្នុងពិធីបើក ទីក្រុង Hoi An បានចលនាប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរ ឆ្លើយតបនឹងសារទេសចរណ៍បៃតងនៅទូទាំងតំបន់ ស្របតាមប្រធានបទនៃឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ “Quang Nam - គោលដៅទេសចរណ៍បៃតង” ដើម្បីរួមគ្នា ឆ្ពោះទៅរកស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស្ថាន ការពារបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព៕