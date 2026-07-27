Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីរំលឹកខួបទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលីនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា នៅវិមានមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិការបក្សនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីអុជធូបរំលឹកដល់វីរបុរស និងយុទ្ធជនពលីនៃកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម និងអ្នកជំនាញដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦)។

គណៈកម្មាធិការបក្សនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីអុជធូបរំលឹកដល់វីរបុរស និងយុទ្ធជនពលីនៃកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម និងអ្នកជំនាញដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) នៅវិមានមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថត៖ VNA

ពិធីធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោក ង្វៀន មិញវូ លេខាធិការគណៈកម្មាធិការបក្ស និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពវៀតណាមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ចូលរួមពិធីនេះរួមមានគណៈកម្មាធិការបក្ស កម្មាភិបាល បុគ្គលិកស្ថានទូត តំណាងភ្នាក់ងារវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាតំណាងសមាគមខ្មែរ-វៀតណាម និងសមាគមធុរកិច្ចវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា និងសហគមន៍ជនវៀតណាមដែលរស់នៅ និងធ្វើការនៅកម្ពុជា។

នៅចំពោះមុខវិមាន លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ង្វៀន មិញ វូ និងគណៈប្រតិភូដទៃទៀតបានដាក់កម្រងផ្កា និងថ្វាយ​ធូបគោរព និងចំណាយពេលស្មឹងស្មាធមួយនាទី ដើម្បីរំលឹកដល់វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញការវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិត ដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិ ការពារមាតុភូមិ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដ៏ថ្លៃ​ថ្លា ក្នុងការជួយប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្យរួចផុតពីការប្រល័យពូជសាសន៍៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top