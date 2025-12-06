ព័ត៌មាន ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ VinFuture លើកទី ៥ 06/12/2025 នាយប់ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ VinFuture លើកទី ៥ ត្រូវបានប្រារព្ធ ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ។ នេះជាពានរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមពានរង្វាន់វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានទំហំរង្វាន់ដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលផ្តួចផ្តើមដោយប្រទេសវៀតណាម។ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ថ្លែងសុន្ទរកថានៅពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ VinFuture ២០២៥។ (រូបថត៖ VNA)នៅក្នុងពិធីនេះ លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានអញ្ជើញ ប្រគល់រង្វាន់ធំ VinFuture ២០២៥ ដែលមានតម្លៃ ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ដល់លោក បណ្ឌិត Douglas R. Lowy លោកបណ្ឌិត John T. Schiller លោកបណ្ឌិត Aimée R. Kreimer និងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Maura L. Gillison មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះ ការរកឃើញ និងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង HPV ដើម្បីការពារដុំសាច់ដែលបណ្តាលមកពី មេរោគ papilloma ពីមនុស្ស (ហៅកាត់ថា HPV)។ ក្រៅពីពានរង្វាន់ធំ គណៈកម្មការ រៀបចំក៏បានប្រគល់ពានរង្វាន់ពិសេស VinFuture ២០២៥ សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ មកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍; ពានរង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រី និងពាន រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្រាវជ្រាវវិស័យថ្មីៗផងដែរ។លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ថ្លែងសុន្ទរកថានៅពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ VinFuture ២០២៥។ (រូបថត៖ Le Tuyet/VNA)ថ្លែងសុន្ទរកថានៅពិធីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “វៀតណាមមានបំណងចង់ធ្វើការជាមួយសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោក ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្រាវជ្រាវបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិ ជំរុញការ ផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សហ ការក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងអនុវត្តន៍គំរូអភិវឌ្ឍន៍បៃតង និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ បរិយាប័ន្ន។ យើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរួមដំណើរជាមួយបណ្ដាប្រទេស អង្គការ និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនានា ក្នុងស្មារតីបើកចំហរ និងមានការទទួលខុសត្រូវ។ វៀតណាមនឹងបន្តជាគោលដៅដែលអាចទុកចិត្តបាន និងទាក់ទាញសម្រាប់អ្នក វិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីឱ្យតម្លៃច្នៃប្រឌិតអាចត្រូវបានចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ”។ក្រោយពីការរៀបចំ ៥ លើក ពានរង្វាន់ VinFuture ទទួលបានការតែងតាំងជាង ៦០០០ ដែលបានផ្ញើមកពីប្រទេសនិងដែនដីជិត ១១០ នៅលើទ្វីបទាំង ៥ ក្នុងនោះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន ៤៨ នាក់ត្រូវបានលើកតម្កើង៕ តាម VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម