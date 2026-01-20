Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិធីបើក ដ៏អធិកអធមនៃមហាស្និនបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ មហាស្និនបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានរៀបចំពិធីបើកយ៉ាងឱឡារិក នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ (រដ្ឋធានី ហាណូយ)។

មហាសន្និបាតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ដោយមានការចូលរួមពីប្រតិភូចំនួន ១.៥៨៦ នាក់ ដែលតំណាងឱ្យបក្ខជនជាង ៥.៦លាននាក់ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ ប្រធានបទនៃមហាសន្និបាតនេះគឺ៖ «ក្រោមទង់បក្សដ៏រុងរឿង រួបរួមគ្នា ដើម្បី​សម្រេចបានគោលបំណង អភិវឌ្ឍជាតិដោយជោគជ័យ នៅឆ្នាំ២០៣០; ការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងជាយុទ្ធសាស្ត្រ ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងវឌ្ឍនភាពដ៏រឹងមាំក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ ដើម្បីសន្តិភាព ឯករាជ្យ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ វិបុលភាព អរិយធម៌ សុភមង្គល និងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរឆ្ពោះទៅរកសង្គមនិយម»។ ខាងក្រោម​នេះគឺជា​រូបថត ដែល​អ្នក​យកព័ត៌មាន​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​ បាន​ថត​ក្នុង​ពេល​ព្រឹក​នេះ៖ 

អត្ថបទផ្សេងទៀត

មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ សញ្ញាសម្គាល់ពិសេស សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ សញ្ញាសម្គាល់ពិសេស សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម គឺជាមហាសន្និបាតគូសសញ្ញាសម្គាល់សំខាន់ពិសេស នៅលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ មហាសន្និបាតបើកចេញយុគសម័យថ្មីមួយ - យុគសម័យដែលវៀតណាមប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅពីរគឺ៖ ខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតបក្ស និងខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតប្រទេសជាតិ ដោយខិតខំក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៤៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

